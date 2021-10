Děti Petra Fialy si s tátou posílaly srdíčka

„O tátovi nikdy nepochyboval, že to dokáže. Viděl jsem, jak lidi kolem něj v celé té koalici makají, co do toho všichni dávají, a to včetně dobrovolníků na stáncích,“ řekl Právu osmadvacetiletý student historie Martin Fiala. Je posluchačem Masarykovy univerzity, kterou politolog Petr Fiala před svým odchodem do politiky léta vedl coby rektor.