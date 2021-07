Děti na noc do školky a sestry do práce, navrhuje Šlachta

„Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím zvýšíme počet zdravotníků a zlepšíme jejich pracovní podmínky,“ hlásá v programu hnutí Přísaha.

Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a zdravotnického personálu. „Tento problém ještě znásobila koronavirová pandemie. Sestřičky musely zůstat doma, aby se postaraly o své děti. Poučili jsme se a máme dobré řešení. Hnutí Přísaha podpoří zavedení školkových zařízení v nemocnicích, které budou mít nonstop režim, tím budou dostupné zdravotníkům pracujícím na směny,“ uvádí Přísaha.

„Pacienti získají dostupné kvalitní zdravotníky, pracovníci ve zdravotnictví pak šanci snadněji skloubit rodičovství a náročnou práci. Vydělá na tom celá společnost,“ slibuje si.

Žitníková, která je sama zdravotní sestra, však tento návrh ostře odmítla. „Neumím si představit, že by maminky děti dávaly do zařízení na noc. My jsme plédovali za to, aby si maminky mohly prodloužit hlídání dětí přes den, třeba když má maminka dvanáctku do 18 hodin, tak by si vyzvedla dítě později,“ řekla Novinkám.

Matky se vracet do nepřetržitých provozů nechtějí

Se zavedením nonstop provozu školek pro zdravotníky Žitníková nesouhlasí. „V Česku se prodlužovala doba rodičovské dovolené, aby péče o děti v rodině byla co nejdelší, aby děti vyrůstaly v rodině, v láskyplném prostředí. Spíš maminky využívají to, že při rodičovské chodí na malé úvazky do práce, aby nepřišly o novinky v rámci profese. Pochybuji, že by stály o to, aby se vrátily do nepřetržitých provozů, a to ještě tímto způsobem,“ dodala.

Šlachtův nápad má navíc trhliny. Neřeší problém s hlídáním malých školáků. Maminky, které by skončily noční službu, se navíc potřebují ještě vyspat a ani v této době nemohou pečovat o dítě. „To by znamenalo, že by maminka dítě odvedla do školky v 18 hodin a vzala si ho další den v 15 hodin. To není nápad, který by maminky ve zdravotnictví uvítaly a využily,“ řekla dále Žitníková.

Návrh se nezdá ani prezidentce Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Janě Kimmerové. „Po noční službě by se stalo co? Přece si dítě do školky neodložíme na noc i dopoledne. Kdyby to bylo myšlené jen na chviličku, pro krizové situace, jaké jsme teď měli na covidové jednotce, tak by to šlo. Ale pro každodenní provoz to není ideální řešení,“ řekla Novinkám.

„Nejsme v 50. letech“

Už vůbec návrh nepodpořil dětský psycholog z pedagogicko-psychologické poradny, který se zabývá i situací mateřských školek Václav Mertin.

„Je nepochybně chvályhodné, že někdo chce zajistit dostatek personálu v nemocnicích i v noci. Ovšem nejsme v padesátých letech, kdy byly jen velmi málo známy potřeby malého dítěte v socio-emoční oblasti,“ napsal Novinkám.

Tehdy podle něj nikdo moc neřešil, že je dítě v ústavu, celotýdenních jeslích, celotýdenní školce, že děti jsou bez rodičů. „Dnes víme, že je žádoucí vytvářet a rozvíjet pevnou emoční vazbu mezi dítětem a primárním pečovatelem (někdy i pečovateli). Ta se utužuje tím, že stabilní dospělí vytvářejí dítěti bezpečné prostředí, že výchova se odehrává ve známém prostředí,“ dodal.

„Navrhované opatření rozhodně není v nejlepším zájmu dítěte. Z psychologického hlediska je jednoznačně odmítám,“ uzavřel Mertin.

Jak informoval pracovní portál Profesia.cz, aktuálně je největším problémem nedostatek nově nastupujících zdravotních sester, a to jak praktických sester se středoškolským vzděláním, tak i všeobecných sester z vyšších odborných a vysokých škol.