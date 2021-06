Desítky býků zavalily trosky, farma v Moravské Nové vsi přestala existovat

V sobotu po poledni nebylo v celém areálu zemědělského podniku ani živáčka. Pokud tedy nepočítám vrátného, které svědomitě střežil vjezd.

Přitom ještě ve čtvrtek večer tu bučely na čtyři stovky kusů hovězího dobytka. Nyní po nich zůstal jen charakteristický pach. Při procházení troskami jen občas zašramotilo několik poraněných holubů, kteří se snažili schovávat ve slámě.

Betonové konstrukce jsou ohnuté, zděné části odletěly. Foto: Petr Kozelka, Právo

„Když tu byli včera pojišťováci, tak ani nevěděli, co vlastně mají napsat. Tak jsem řekl, že stavby jsou poškozeny ze 100 procent, na 70 býků, kteří zde byli na výkrm, se sesypala stáj, a uhynuli. Technika je ze 100 procent na odpis,“ smutně zrekapituloval řádění tornáda ředitel Mazuch.

Společnost se jako jediná v republice zabývala speciálním zpracováním kukuřičných zrnek v mléčné zralosti, tedy těch známých sladkých zrnek kukuřice v plechovkách. „Měli jsme tu dva roky starou linku na posklizňové ošetření. Stála 50 milionů. A je pryč. Měli jsme kombajn na sklizeň této kukuřice. Je zasypaný v hale,“ vypočítával škody Mazuch.

„Nezbyl nám ani jeden traktor, ani jeden nakladač, ani jedna vlečka. To je konec. V administrativní budově to pobořilo i příčky. Betonové konstrukce jsou ohnuté, zděné části odletěly. Pole, které to nezničilo, zasypaly trosky z okolních vesnic. Pravda, přežilo nám 40 hektarů vinic,“ řekl ředitel.

Všechno zničené - zemědělská technika, budovy, zvířata uhynula po sesuvu stájí. Foto: Petr Kozelka, Právo

Sám bydlí v nedaleké obci vzdálené jen čtyři kilometry. „U nás padaly kroupy jako tenisáčky, ale jinak nic. Pozoroval jsem bouřku na radaru a tam jsem viděl, jak odchází pryč, tak jsem si oddechl. A do toho mi zavolali z práce, že areál je zničený,“ popsal osudový čtvrteční večer.

Tornádo na farmu udeřilo plnou silou, když předtím zpustošilo blízkou obec Hrušky. Poté se vydalo přes pole a zlikvidovalo pás táhnoucí se celou Moravskou Novou Vsí.

„To je konec. Vůbec nevím, co teď bude. Jsme součástí větší skupiny, takže bude na majiteli, aby řekl, co a jak. Všechno by se ale muselo postavit znovu. Myslím, že bez pomoci státu to ale nepůjde,“ pokrčil Mazuch rameny.

Farma v Moravské Nové Vsi je v troskách. Foto: Petr Kozelka, Právo

V areálu farmy nezůstál kámen na kameni. Foto: Petr Kozelka, Právo

Trpkost zněla z jeho hlasu poté, co se vrátil k pátku, kdy do areálu dorazili veterináři a pak také inspekce životního prostředí.

„Bylo to strašné. Celý den jsme vyprošťovali uhynulá zvířata, majitel si rychle odvážel ty přeživší. Protože padly všechny ohrady, možná pár kusů běhá ještě někde po okolí. Pak se ukázali veterináři, jestli to děláme humánně. A inspekce, jestli tu neunikly nějaké kapaliny. Tak jsem jim řekl, ať se podívají kolem a jdou si ty kapaliny hledat. Za mě to byla buzerace,“ odfrkl si ředitel.