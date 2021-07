Deset milionů podaných dávek. O třetím kole očkování se rozhodne v srpnu

Zatím ale stále platí, že nikdo neví, zda a kdy budou třeba. Klinická skupina by se k tomu měla podle premiéra Andrej Babiše (ANO) vyjádřit do konce srpna. „Klinická skupina má o tom nějaké představy, ale rozhodnuté to nebylo. Směřujeme k tomu, že pravděpodobně lidé po transplantacích, chroničtí pacienti nebo starší lidé by mohli být očkováni, ale není to rozhodnuto,“ řekl včera pre­miér.