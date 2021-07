Co lidovec, to pitomec. Ve Sněmovně se po schválení stavebního zákona pohádali

„Od té doby se nic nezměnilo, tisk zůstal stejný. Nerozumím tomu obratu, kdy komunisté prosadili něco, pro co minule nehlasovali. Logiku v tom marně hledám, nevím, jak to dokážete vysvětlovat,” pustil se do komunistů šéf lidovců Marian Jurečka.

Na něj reagoval šéf poslanec KSČM Leo Luzar. „Ministerstvo vyšlo vstříc tomu, co jsme říkali. Proto jsme to podpořili,” opáčil Jurečkovi.

Argumentace komunistů ale nenechala klidného šéfa lidovců Jana Bartoška. „Komunisti, co čin, to zločin, co slovo, to lež. Chytli jsme vás při lži. V zákonu se nic nezměnilo. Nejednou vám nevadí, že budou lidé bydlet v dírách,” prohlásil.