Chlíbek: Karanténa by se měla zkrátit na pět dní. Čekáme rychlou vlnu

Současně se ale také ukazuje, že varianta omikron je vysoce nakažlivá a proletí rychlou vlnou celou řadu států. A očekává se, že proletí i Českou republiku. Pokud by se tak zachovala nynější pravidla karantén a izolací, tak by bylo velké množství lidí v krátké době naráz vyblokováno z pracovního procesu či jakéhokoli života. To by ovlivnilo i chod státu a klíčových odvětí.

Nejsou signály, že by to mělo člověka poškodit. Pokud by to takto bylo, nejprve by se doporučovalo testovat. To se ale nedělá, protože to člověku neublíží.