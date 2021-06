Chlapům se derou slzy do očí. Vůbec nevíme, kde začít, říká otec tří dětí z Moravské Nové Vsi

„Tam bydlel otec, tam strýc, tamhle sestřenka,“ ukazuje na zdevastované domy v okolí klempíř a otec tří dětí Martin Hlaváč.

„Kam oni půjdou, zatím nevíme. My s manželkou a dětmi asi na nejnutnější dobu do Bojanovic, ty jsou nedotčeny.“

Dům si postavil svépomocí, bydlí v něm šest let. „Naštěstí máme betonové stropy, takže nás to nezavalilo, když to o půl osmé začalo. Ale auto v garáži je na odpis, to je zavalené. A druhé, které stálo venku, je vlastně taky do šrotu. Vůbec si nedokážu představit, jak dlouho budeme následky odstraňovat. Vlastně ani nevíme, kde a jak začít. Podívejte se kolem sebe, tady zůstaly oči pro pláč možná stovkám lidí,“ říká Martin, který stejně jako všichni novoveští čeká na likvidátory z pojišťoven.

Zničená obec Moravská Nová Ves Foto: Miroslav Homola, Právo

Zničená obec Moravská Nová Ves Foto: Miroslav Homola, Právo

„Hlavně že jsme ale na živu. Ani si netroufám pomyslet, co by se stalo sousedům, kdyby nebyli na dovolené,“ ukazuje na další zcela zničený dům v sousedství. Jeho první patro je nejen kompletně bez střechy, ale i bez stropů. „Ty se propadly do ložnice, kterou nahoře měli,“ vysvětluje klempíř Martin.

„Vůbec nevíme, kdy dostaneme vysvědčení. Obě školy to schytaly taky pořádně,“ říkají Jáchym s Martinem, školáci, kteří se snaží pomáhat s úklidem trosek v okolí kostela. Ten je zcela bez střechy i krovů a o času, kdy na něj tornádo udeřilo, výmluvně vypovídají hodiny, které se zastavily na věži tři minuty před půl osmou.

Průjezd městysem Moravská Nová Ves Video: Hodoňáci/Sjůzn Patíková

„My jsme oproti jiným sousedům dopadli relativně dobře, ale byla to opravdu hrůza. Poté, co nám náraz větru vyrazil prosklenou část domu, se vzdušný vír dostal do baráku a aby nepokračoval v ničení, tak jsme doslova vlastním rukama drželi vnitřní dveře v chodbě, aby se nám to neprohnalo celým domem,“ popsala Radka Silná v Sadové ulici.