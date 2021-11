Cestovatelský semafor se opět změní

Návrat z některých zemí do ČR se pro neočkované od pondělí ztíží. Belgie a Rakousko budou nově v tmavě červené kategorii. Do červené kategorie se přesune Kypr, San Marino, Švédsko a Švýcarsko. Oranžová kategorie se rozroste o Itálii a Madeiru. Naopak Baleárské ostrovy budou zelené. Oznámilo to v pátek ministerstvo zdravotnictví