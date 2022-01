Čeští senioři pracují i sportují více než před deseti lety

Podíl pracujících seniorů na celkové zaměstnanosti se za tu dobu zvýšil z 5,3 na 8,8 procenta, a u lidí starších 65 let je nárůst ještě prudší – ze 75 600 na 148 300.

Podíl této věkové skupiny na počtu pracujících se tak téměř zdvojnásobil z 1,5 na 2,8 procenta. Vyplývá to z nové analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Důvody pro to, aby senioři zůstávali i nadále pracovně aktivní, mohou být různé. Jedním z těch, kteří si svou profesi udržují, je i tatínek pětatřicetileté Marie z Prahy.

„Celý život pracoval jako brašnář a sedlář, nějaký čas dokonce i ve filmových ateliérech. Po odchodu do penze si pak otevřel malou dílnu, aby se nějak zabavil. A v neposlední řadě se mu hodí i peníze, které si tím vydělá,“ řekla Marie.

A jaké důvody pro nárůst pracujících seniorů uvádějí statistici? Jednak je to skutečnost, že populace postupně stárne a přibývá starších lidí. Pak je to postupné zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu.