Čeští poslanci chtějí vyjet do Grónska zkoumat pižmoně. Krize nekrize

Poslanci výboru pro životní prostředí přitom už koncem loňského roku plánovali, že pokud by nevyšla jejich cesta na Island a následně do Grónska, měl by být náhradní destinací asijský Bhútan. To ale organizační výbor zatrhnul. Jen cesta na sever by měla Sněmovnu stát 300 tisíc korun.