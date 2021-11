Česko zřejmě čeká mimořádné zvýšení důchodů. Kvůli vysokému růstu cen

Ministerstvo financí v úterý zveřejnilo predikci, podle které by růst cen měl zrychlovat. V prvních měsících roku by se mohl pohybovat kolem sedmi procent.

„Počkáme si na to finální stvrzení. Ve vládě se poradíme s kolegy, jak budeme postupovat. My stále nevíme, kdy můžeme očekávat fungování nové vlády,” uvedla ministryně. Téma chce zmínit už na středečním zasedání dosluhujícího kabinetu.

Důchody se budou jako každý rok zvyšovat od ledna. Podle zákonných pravidel se průměrný starobní důchod zvedne o 505 korun. Z toho 350 korun poputuje do solidární části, která je pro všechny stejná. Činit bude 3900 korun.

Zbytek posílí zásluhovou procentní výměru důchodu, která se vypočítává podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků.

„Jsem strašně ráda, že se mi podařilo prosadit tři stovky nad zákonnou valorizaci. Když jsem o tom začala letos v květnu mluvit, tak všichni kroutili hlavou. My jsme ty odhady (růstu cen) měli. Ty tři stovky od ledna lidem pomůžou, alespoň přechodně,” řekla ministryně.

Pokud by se přes ni spotřebitelské ceny dostaly v lednu, od června by se důchody měly mimořádně zvýšit. Kabinet má nařízení vydat do 50 dnů po skončení měsíce s aspoň pětiprocentním cenovým růstem.