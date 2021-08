Česko nabídne podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka běloruské běžkyni Kryscině Cimanouské vízum, aby se vyhnula nucenému návratu do vlasti. Běžkyni a rovněž kritičku režimu prezidenta Alexandra Lukašenka podle jejích slov nutí vrátit se z olympijských her v Tokiu do vlasti.