Českem se ve stínu delty prohnala epidemie RS viru. Kosila hlavně děti

Týkala se hlavně dětí, ale nevyhnula se ani dospělým. Počet nakažených není znám, virus se totiž obvykle nediagnostikuje, ačkoliv i on může způsobit vážné následky a v nejhorším případě i smrt. Že se na podzim zaplnily ordinace dětských lékařů, Novinky informovaly.

Jeho slova potvrdil i Šinkora. „RS viry jsou s námi možná tisíc let. S epidemiemi je to tak, že když to není smrtící, tak se nevyhlašuje,“ řekl Novinkám. Podle jeho informací byl RSV na podzim rozšířenější než SARS-CoV-2. „RS viry byly daleko početnější, než byla delta. Byly plné dětské ordinace, ale nemocní byli i dospělí,“ dodal Šinkora.