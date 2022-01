Černochová si zvolila politické náměstky, hrozí střet zájmů

Novinky už před časem upozornily u Šulce na to, že by jeho případný příchod na obranu do pozice náměstka mohl vést ke střetu zájmů. A to v souvislosti s chystanou veřejnou zakázkou na nákup lehkých útočných vozidel (LÚV), jež by nahradila dosluhující Land Rovery. Neskrývaný zájem o dodání má britská společnost Supacat, která vyrábí vozidla HMT400 Jackal. Tuto britskou společnost v tuzemsku od loňského léta zastupuje společnost Letecké přístroje Praha (LPP) vlastněná stejnojmenným holdingem, v němž má majoritu podnikatel a zbrojní dodavatel Jiří Sauer. S ním je Šulc úzce spjatý.