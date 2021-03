Centrum pro lidi bez domova v centru Prahy je v ohrožení. Končí nájemní smlouva

Podle pražské radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Johnové (Praha sobě) by měl magistrát o prodloužení nájmu rozhodnout v následujících týdnech. „My jsme dostali od Naděje žádost o prodloužení na deset let. V tomto dlouhém horizontu ta žádost určitě nebude vyslyšena. Nicméně bych byla ráda, abychom v nějakém kratším termínu, patrně do dvou let, tu smlouvu prodloužili,” řekla pro Novinky.