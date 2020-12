Byty po zkrachovalém H-Systemu jdou do prodeje

Inzeráty jsou bez cen, o podrobnosti musí zájemce požádat e-mailem. Nabídky lze podávat do 20. ledna, řekl Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu. „Jsou ve špatném stavu, zatéká do nich, praskají zdi. Jde o levné sociální bydlení,” okomentoval Junek inzeráty.

Vypočítané zhodnocení je podle něj velmi nízké, zhruba odpovídá investici do dokončení hrubé stavby v hodnotě z 90. let. „Byty se ale prodávají za současnou hodnotu,” uvedl Junek.

„Je to prokletá lokalita postižená řadou smutných lidských osudů a úmrtí,” řekl Junek. V řadě bytů je podle něj plíseň, neboť do nich zatéká střechou. „Všechny byty jsou před rekonstrukcí, bude potřeba vyměnit střechy. Jsou to levné stavby z 90. let, ostatně H-System nabízel a připravoval levné bydlení,” řekl Junek.