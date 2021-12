Bude teplo jako na jaře. Lyžaře potěší až leden

Výhled se týká období čtyř týdnů od 27. prosince do 23. ledna. První týden by měl být podle meteorologů teplotně nadprůměrný, další tři teplotně průměrné, přičemž nejchladnější má být ten poslední.

V probíhajícím týdnu od 27. prosince do 2. ledna meteorologové počítají s průměrnými nočními teplotami kolem 0 °C a denními na úrovni 5 °C. Výrazně se bude oteplovat koncem týdne, kdy teploty vyšplhají až na jarní hodnoty.

Na Silvestra by se měly teploty v noci pohybovat v intervalu mezi 11 až 7 °C, nejvyšší denní pak mezi 10 a 14 °C. Podobný ráz počasí by měl panovat také na Nový rok.

Postupně by se pak mělo ochlazovat a přibývat srážky, v nížinách polohách by mělo pršet, ve vyšších padat déšť se sněhem nebo sníh. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C.

V období dvou týdnů od 3. do 16. ledna čekají meteorologové týdenní průměr nejvyšších denních teplot kolem 3 stupňů Celsia, průměr nejnižších nočních teplot pak kolem -2 stupňů.

V týdnu od 17. do 23. ledna by měl průměr nejvyšších denních teplot činit jeden stupeň nad nulou, u nejnižších nočních teplot to bude průměrně -5 stupňů.