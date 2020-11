Blíží se příjemnější odběry? Bulovka zkouší testy ze slin, Blatný je nechce

Dodala, že první kolo je prozatím naplánováno do čtvrtka 26. listopadu.

Z dosavadních výsledků je také patrné, že testy ze slin nejsou ve srovnání s jinými metodami náchylné k falešně pozitivním výsledkům. Společně se zrychlením testování, které umožňuje vyhodnocení výsledků do jedné hodiny, a možnostmi velkokapacitního zpracování by tak mohly umožnit snadné a dostupné plošné testování, včetně rychlého testování v provozech velkých firem.

Navrátil k tomu dodává, že pokud by se testování osvědčilo, je firma připravena začít obratem distribuovat testy po celé republice. „Chtěli bychom začít zavážet do konce roku a následně to snad půjde rychle,“ uvedl.