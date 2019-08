Bavme se o klimatu, ale zachovejme zdravý rozum, notoval si Babiš s polským premiérem

„Jako konkrétní příklad uvedu automobilový průmysl. Nechceme ztratit automobilový průmysl jen pro to, že někdo dá vyšší klimatické cíle,“ uvedl polský předseda vlády.

Tématem se pochopitelně stalo i dopravní spojení obou zemí. Mezi Českem a Polskem chybí dálnice a stávající silnice jsou přetížené. Podle předsedy polské vlády by dálnice výrazně zlepšila spolupráci v ekonomice i turistice.

V Polsku nastal v posledních letech boom dálniční výstavby, ročně se otevírají desítky nových kilometrů a dalších 1000 kilometrů se staví. V Česku se loni otevřely necelé čtyři kilometry nových dálnic a letos by to mělo být asi 26 kilometrů, připomněla ČTK.

„Jsme jednotní, ale musíme o tom přemýšlet, co se stane, kdyby nastal ten divoký brexit. Potom by se to dotklo všech,“ prohlásil Babiš. Johnson chce Velkou Británii vyvést z Evropské unie ke konci letošního října - ať už s dohodou, nebo bez dohody. Ten se ve středu přiblížil, když královna Alžběta II. vyšla vládě vstříc a odložila jednání parlamentu, ten tak bude mít málo času legislativně zabránit odchodu z EU bez dohody.