Bartoš: Nechceme, aby lidem popadaly hypotéky a přišli o byty

Premiér Fiala po jednání vlády oznámil, že veškeré náklady na bydlení nad 30 procent příjmů občanů je stát připraven občanům proplatit pomocí příspěvků na bydlení. Stejnou větu pak v televizi opakoval i ministr financí Stanjura. Nemyslíte si, že tím zmátli většinu veřejnosti?

To si nemyslím. Myslím, že tou větou upozornili, že tady je program příspěvků na bydlení. Spousta lidí o něm vůbec nevěděla, někteří zas mají zábrany žádat. Program jsme upravili už v rámci pomoci s energiemi po krachu Bohemia Energy.

Samozřejmě příspěvek má další parametry, je tam strop, normativy. Ovšem na tiskové konferenci, kde bylo asi deset dalších témat včetně energetického tarifu, na to místo není.

Spousta lidí nemá problém u nájemního bydlení, že jim roste nájem a energie, ale že jim zdražují energie a rostou splátky hypotéky.

Na druhou stranu ten příspěvek pobírá už docela dost lidí, i ti, které nelze označit úplně za chudé. Někteří dosáhnou jen na nižší částku, ale ta pomoc tady je, stát nenechá nikoho padnout na dno. Parametry pomoci, normativy, se chystá vláda ještě upravovat.

Kdy?

Měli bychom ty návrhy probírat už na příští vládě. Současně musíme otevřít ještě jednu věc, která je nevyřešená, a to ohledně hypoték. Na ty se stávající balíček sociální pomoci nedá aplikovat. Spousta lidí nemá problém u nájemního bydlení, že jim roste nájem a energie, ale že jim zdražují energie a rostou splátky hypotéky. Nechceme, aby lidem popadaly hypotéky a přišli o byty.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) Foto: Jan Handrejch, Právo

Normativy by se případně mohly zvednout od října. K tomu si vyžádáme jako podklad nejaktuálnější statistiky a také údaje od ERÚ, abychom viděli reálné ceny bydlení a nastavili to co nejlépe.

Zvažujeme rovněž rozsáhlejší úpravu normativů, aby podpora více odpovídala situaci v jednotlivých místech republiky.

Za špatnou komunikaci vlády to tedy nepovažujete. Co další příklad, stavební spoření. Ministr Stanjura vykopl možné zrušení podpory, nemá to předjednáno v koalici, vzápětí se ozvou lidovci, že jsou proti. Jaký je postoj Pirátů?

Já si myslím, že to pan ministr nevykopl. My to intenzivně řešíme s Národní ekonomickou radou vlády. Produkt je sice oblíbený, nicméně není využívaný tím, kým by měl být. Spíše ho čerpají bohatší, kteří mají šanci na spoření a státní příspěvek. Část požírají poplatky spořitelnám. Dá se bavit o tom, jak tu pomoc udělat efektivnější.

Zmínil jste, že ty 4,2 miliardy, které stát ročně přispívá, by Piráti chtěli směrovat do bydlení a rekonstrukcí. Takže ministr financí by je v rozpočtu neušetřil, jak by chtěl.

Dal bych přednost tomu, aby to šlo na bydlení. Ale v krizi nemůžete dělat systémové reformy. Nejčastějším nástrojem je sociální systém státu, který dokáže řešit jednorázové problémy pomocí typu dávky ve hmotné nouzi.

Proto je lepší mít disponibilní peníze na účtu, použít je tam, kde je to potřeba. Zasažená je už střední třída a opatření jako například šetrný tarif stojí stát 66 miliard korun.

Je zřejmé, že stát potřebuje šetřit nebo zvýšit příjmy, pokud se nechce ještě dramatičtěji zadlužit. Peníze jsou potřeba…

Ano, peníze jsou potřeba a jsem rád, že se toho Zbyněk Stanjura nebojí a bavíme se naprosto reálně o válečné dani. Když se podívám na nárůst zisku téměř státního podniku ČEZ v prvním pololetí letošního roku, tak to jde o nižší desítky miliard. A stalo se to také i v dalších oblastech bez zjevné invence těch firem. Jak to počítal NERV, a četl jsem k tomu řadu analýz, že by to mělo být bez významného rizika promítnutí do koncových cen. Vede se debata s těmi segmenty.

Klíčovým tématem pro nejbližší jednání vlády je úsporný tarif. Ministr průmyslu Síkela už řekl, že do konce roku domácnost dosáhne na podporu až 5000 korun. Průměr na odběrné místo ale vychází na 2500, pro některé to logicky bude ještě méně. Pro to byste na vládě zvedl ruku?

Jak je tarif navržen, tak ano, protože to jsme slíbili. Jediné, s čím nastal problém, je, že topná sezona nekopíruje rozpočtové období. Protože když se bavíme o příspěvku na celé období topné sezony, to má být až 17 500 Kč.

Situace osamělých seniorů byla problematická dávno před krizí

Když přišel Jakub Michálek (pirátský poslanec a šéf klubu – pozn. red.) s energetickými vouchery někdy v únoru, tak jsme se bavili o 500 Kč na domácnost měsíčně, ono to tak i vychází, jak jste to teď říkal. Například v Rakousku dávají jednorázový příspěvek většině obyvatel ve výši 150 eur (3700 korun).

Pokud osamělý nízkopříjmový důchodce v domku dostane z tarifu do konce roku pět tisíc, trn z paty mu to nevytrhne. Jak řešit akutní případy energetické chudoby?

Energetická chudoba tady byla už před krizí, ceny šly nahoru. Senior nebo samoživitelka má ale v sociálním systému další pilíře, o které se může opřít, a ten člověk většinou nemá velkou spotřebu energie. Vedle příspěvku na bydlení lze požádat o mimořádnou dávku v hmotné nouzi. Je otázka, zda by pomohlo udělat dvojitá okna.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) Foto: Jan Handrejch, Právo

Situace osamělých seniorů byla problematická dávno před krizí, i přes valorizace důchodů je to problém. Takovým skrytým, ale dost významným nákladem u osamělých lidí bývají i domácí mazlíčci, kteří jim dělají společnost. Vím, že zaplatit veterináře není legrace.

Ekonomové se pozastavují nad tím, že úsporný tarif je i pro bohaté domácnosti. Není to absurdní? Cílená pomoc by mohla být výrazně vyšší.

Naráží to na to, že stát si neumí poskládat data, aby dokázal přesně cílit. Vždy balancujete mezi tím, aby se to udělalo co nejjednodušší, aby to mělo zásah pro většinu. Nebo musíte určovat parametry, kdo dosáhne a kdo ne.

Proto jsou třeba formuláře na MPSV pro pětitisícový příspěvek, u těch, kteří přídavky neberou a musí doložit roční příjem do milionu hrubého. Teď se nám podařilo na vládě schválit vznik centrální digitální agentury pro koordinaci digitalizace, to doufám pomůže.

Zmínil jste, že MMR může vytvořit program ve výši až 100 milionů korun na pomoc s obnovou Hřenska. Kdy se tak stane, na co peníze půjdou?

Teď o víkendu se do Hřenska jedu podívat, myslím, že je to vhodný čas, moji lidé byli už dříve v kontaktu se starosty. Ta částka, kterou můžeme vyčlenit, odpovídá. Zda ji region použije, těžko říci. To až uvidíme míru škod na věcech, jež máme v gesci.

Například máme program na obnovu poničených komunikací, tyto peníze lze použít hned, i na škody na obecním majetku. Pak na škody na turistické infrastruktuře, značení, loďky. Na to půjdou české peníze, z evropských fondů lze spolufinancovat například nákup techniky. Třeba spousta těch červených hasičských tatrovek byla nakoupena z evropských peněz.

Co se týče MMR, můžete nějak pomoci řešit energetické potíže městům a obcím? Jsou různé, třeba mají problém zaplatit energie pro domovy důchodců… Co v tomto děláte?

Máme také programy energetické šetrnosti, nákupy tepelných čerpadel, lepší izolace, ale není to tou dominantou, na to jde jen menší část prostředků, když to srovnáme třeba s dotačním programem Zelená úsporám pod ministerstvem životního prostředí.

Já jsem velkým zastáncem komunitní energetiky, sdílených solárních panelů, energetické autonomie obcí a měst. Na to šlo jen pár procent z modernizačního fondu, mělo by to být víc. Díky ceně emisních povolenek bude v modernizačním fondu místo 150 miliard 450 miliard, to nechcete dát celé do infrastrukturních projektů.

V rámci ministerstev se toto navzájem doplňuje. My máme hodně programů třeba na renovace školek, tím samozřejmě obce ušetří peníze, které mohou použít jinde.

Válka na Ukrajině neskončila, stále tu máme množství uprchlíků, jen menší část se vrací. Jak to vypadá s programem oprav obecních bytů a ubytoven?

Rozšířili jsme program i pro neziskové organizace a církve, ty je ještě připravují. Dosud máme 134 žádostí, díky kterým vznikne ubytování skoro pro 2100 lidí. Požádáno bylo zatím o 190 milionů. Když jsme ten program vypisovali, obce a kraje hovořily o potřebách až sedm miliard. Lidé si vzali ukrajinské rodiny k sobě domů, někteří šli do ubytovacích zařízení, kde stát poskytoval podporu, ale je vidět, že spousta Ukrajinců se také ubytovala v komerčních pronájmech.

Poptávka byla velká, ale pak jsem viděl psychologii, která zafungovala, možná v kombinaci s komunálními volbami, kdy se objevil problém s romskými uprchlíky z Maďarska. Zavládla taková atmosféra, možná i díky senzacechtivým reportážím v televizi, že když tady získám kapacity pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, tak mi sem centrální rozdělovač přidělí problematické rodiny. To mělo velký psychologický vliv na to, že zájem ochladl. Ale komu čest, tomu čest, někteří hejtmani, se kterými jsem se potkal, naopak řekli, že se budou chovat lidsky.

Pojďme k politice. Koho podpoříte v prezidentské volbě?

Podle mě jsou v této chvíli relevantní dva kandidáti, a to generál Petr Pavel a paní Danuše Nerudová. Z nějakých i objektivních hledisek se přikláním k tomu, že ona by měla být má favoritka a pak se uvidí, jak dopadne druhé kolo. Mezi Piráty jsme spustili nezávaznou anketu s možností tří hlasů, ještě běží, protože není v tuto chvíli důvod to uzavírat, a vlastně to vychází tak, jak teď říkám. Většina hlasů se schází mezi těmito dvěma lidmi.

Moc bych si v této volbě nehrál na stranické kandidáty. Je to volba veřejnosti, kde si třeba nepromítnete své sympatie nebo antipatie k nějaké straně a stranické podpory mohou být někdy i nevýhodou. Volba je pragmatická, ve druhém kole se snažíte poslat pryč toho, koho nechcete. Když se podíváte, jak jsou zveřejňovány průzkumy, tak jsou také na dvě kola. Teď vyšel průzkum, podle nějž by první kolo vyhrál Andrej Babiš a generál Pavel by ho ve druhém kole porazil.

Chcete komentovat, proč bývalý premiér Babiš tolik otálí s oznámením kandidatury?

Podle mě měří a počítá. Jezdí karavanem, do Sněmovny nechodí. Práce poslance mu nevoní, a tak jezdí a setkává se s lidmi. Když to vidím, tak myslím, že ho to i baví.

Nemáte problém s nákupem drahých amerických stíhaček F-35? Podle odborníků jsou pro nás zbytečně nákladné, protože se spíše hodí na útočnou válku a pro obranu by stačila letadla levnější…

Žádný nákup neprobíhá. Odhlasovali jsme vznik týmu, který má vstoupit do jednání s americkou stranou v režimu vláda–vláda. To má nějaký harmonogram a v určitý moment přijde nabídka a o ní bude teprve vláda rozhodovat. Bude znát veškeré parametry, servisní podmínky, vybavenost strojů, jaký by byl model participace českých firem a podobně.

Druhá věc je, že představa, že ČR si buduje vlastní autonomní a plně funkční armádu, není reálná. Jsme součástí evropského prostoru. I v souvislosti s Putinovým útokem na Ukrajinu, když se posilovalo východní křídlo NATO, tak by naši vojáci operovali na území dalších státu

NATO, a je důležité dívat se, kam evropský prostor v rámci vybavenosti jde.

Když se podívám na plány jednotlivých zemí s nákupem těchto strojů, Evropa jde směrem nákupu F-35. Zájem je ale teď ve světě velký – a můžete říci, že něco chcete, ale budete na řadě třeba až v roce 2030. Neříkám, že to je případ tohoto typu tendru, ale může se to stát.

Co říkáte na hlasování o nedůvěře kvůli šéfovi ÚZIS Petru Mlejnkovi, který se znal s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr?

Opozice má právo vyvolat hlasování o nedůvěře, tak ať ho Andrej Babiš vyvolá. Vládní koalice má 108 poslanců, takže předpokládám, že to bude spíš hodně povídání. Ony se blíží volby.

Ale abych tu situaci nebagatelizoval. Když jsme se zejména v souvislosti s panem ředitelem Mlejnkem z médií dočetli ty informace, tak jsme je identifikovali jako vážné. Volal jsem premiéru Petru Fialovi, volal jsem ministru vnitra Rakušanovi, že je potřeba to objasnit. Že pokud je pravda všechno, co se tam píše, může to být zásadní problém důvěryhodnosti vlády i tajné služby. Na základě toho se vláda setkala a řešili jsme to na úterním neoficiálním zasedání. Pana Mlejnka jsme si pozvali a nechali jsme si ty okolnosti vysvětlit. Plus jsme uvedli některé věci, které se zpočátku ukázaly jako nepravdivé.

Například?

Například, že je vyšetřován Generální inspekcí bezpečnostních sborů kvůli úniku informací. Ukázalo se, že v tom článku nebyla pravdivá informace. A pan Mlejnek nám – je to přece jen civilní rozvědka – v režimu tajné na jednání poskytl informace, odpovídal tam na dotazy dvě hodiny, a jak ostatně bylo oznámeno i na tiskové konferenci vlády, vláda v tu chvíli neshledala důvod ho odvolat z funkce.

Předpokládám, že to bude mít standardní vývoj, neboť jsme taktéž byli opoziční stranou, kdy vy se nemůžete potkávat se šéfy tajných služeb, kdy chcete, ale bude sněmovní komise, která má kontrolu nad civilní rozvědkou, kde bude slyšení. A určitě se to dostane na plénum Sněmovny.

Blíží se komunální volby. Je v nich podle pirátů nějaké průřezové téma napříč re­giony?

Asi to zásadní téma, které jsme řešili, které budeme řešit, je věc dostupného bydlení. V Praze, ale i v jiných městech, třeba v Jihlavě, jsme to řešili přes opravy obecních bytů po posílení bytového fondu, snahy o družstevní výstavbu a speciální smlouvy s developery.

Spousta měst, nejenom Praha nebo ta, kde jsou Piráti, jde směrem energetické soběstačnosti. Ono to nebude nikdy fungovat tak, že se odstřihnou. Ale jít cestou efektivního fungování měst v nakládání s energiemi, s odpady, což spolu souvisí, neboť odpad je vlastně energie.

Vedle toho jsou zde témata, která jsou nám vlastní, jako otevřená jednání, rozklikávací rozpočty. Transparentnost je důležitá v boji proti korupci. Boj proti korupci v době krize znamená, že peníze, kterých je stále méně na stále větší potřeby, nepůjdou na nesmysly.

Pirátský návrh regulace Airbnb čelil kritice spolků, případně pražské radní Hany Marvanové, že by mohl být kontraproduktivní. Mají obavy, aby to nezpochybnilo platné právní předpisy například v oblasti stavebních zákonů, které nedovolují dělat hotel z činžáku. Můžete je nějak uklidnit?

Máme k tomu s některými kritiky zejména z Prahy 1 schůzku. Tam je důležitých několik věcí. Zahrnout participaci platforem, které poskytují tyto služby. Já jsem věřil, bohužel to tak nedopadlo, že tématem našeho evropského předsednictví v oblasti místního rozvoje a cestovního ruchu bude Airbnb.

Nicméně Komise dvakrát posunula termín návrhu evropské legislativy. My bychom samozřejmě ten zákon chtěli psát tak, abychom znajíce, jak bude ta centrální evropská legislativa, se trefovali do toho standardu. Protože ta platforma je prostě větší než ČR a je větší než EU.

Jsem stále přesvědčen, že člověk, který má byt, by měl možnost ho na nějakou omezenou dobu pronajmout. To je to sdílené bydlení, o kterém jsme hovořili a kterého jsem fanda. Ve finále se z toho stal masivní byznys, kdy jsou lidé, kteří mají třeba i sto bytů a podnikají s nimi na úkor veškerého sousedského soužití. Ten fenomén chceme regulovat, ta regulace v ČR není. Je zde jeden judikát, že byt, který je zkolaudován na bydlení, nemůže být poskytován jako ubytovací zařízení. Ale nemáme precedentní systém.

Takže ten návrh není ještě konečný?