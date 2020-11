Balík nepřišel? Doručovatelé na příjemce často ani nezvoní

Stále více lidí se setkává s tím, že i když jsou doma a zásilku mají dostat do ruky, pošťák nebo kurýr se v avizovaný čas neobjeví a oni se pak musí vydat na poštu nebo do výdejny přepravní společnosti.

„Souhlasím, že pokud se řidič nedovolal, hovor padal do schránky nebo byl obsazen, mohl učinit pokus zazvonit, zejména pokud již na adrese byl, což potvrzuje GPS souřadnice jeho skeneru. Na druhou stranu: řidič má na každou zastávku pouze několik málo minut a nemůže například čekat, až hovor zákazníka skončí,“ zněla odpověď zaměstnankyně PPL na konkrétní stížnost kvůli nedoručení zásilky příjemci, který byl doma, a kurýrovi stačilo jen vystoupit z auta a zazvonit. To ale neudělal.

SMS o doručování balíku ráno posílá i pošta. „Ve zprávě sice nebylo, v kolik balíček asi dorazí, ale to nevadilo, protože jsme byli celý den všichni doma, já, manžel na home officu i děti, kterým zavřeli školy. Pošťák se ale vůbec neobjevil a balíček, který měl být do ruky, uložil rovnou na poště, o čemž mě následně odpoledne informovali jen esemeskou s tím, že se zásilku nepodařilo doručit,“ vylíčila Právu čtyřicetiletá Michaela.

Jak doplnila, šlo navíc o saxofonové plátky v malé krabičce, která by se hravě vešla do domovní poštovní schránky. „Na e-mail poště, jak k této situaci mohlo dojít, jsme teď po devíti dnech dostali odpověď, že to bylo postoupeno k prošetření a že se nám někdo do měsíce ozve,“ dodala.