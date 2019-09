Babišovy voliče by abolice neovlivnila, tvrdí politologové

Abolice by pro Babišovu image nebyla pozitivní, uvedl Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. „Spolupodepsat milost sám sobě působí divně. Asi by to byla věc, která by se Andreji Babišovi v budoucnu neustále připomínala – a mohla by ji dobře používat opozice vůči němu v politických debatách,” poznamenal. Zároveň by ale taková věc podle něj neměla větší vliv na voliče ANO. „Velká část voličů ANO byla v posledních letech imunní vůči všemu negativnímu, co se v souvislosti s Andrejem Babišem a ANO objevilo. A spolupodpis vlastní milosti není podle mne nic, co by dokázalo jejich postoj k ANO a jejímu předsedovi podstatně ovlivnit,” doplnil.