Babiš: Voliči už ČSSD a KSČM nepotřebují, mohou volit nás

Už jste rozdýchal, že nebudete premiérem? Působíte zhrzeně.

Neměl jsem co rozdýchávat. Neskrývám, že to bylo pro nás překvapení i zklamání, ale určitě jsem se z toho nezhroutil. Myslím, že vystupuji velice konstruktivně. Všichni říkali, že se budu chovat jako Trump a že porážku neuznám.

Mohl bych říkat, že to byl připravený plán od roku 2017, kdy se senátoři domluvili s šéfem Ústavního soudu Rychetským, který změnil volební zákon, aby vyhovoval koalicím. To ale neříkám. Spojilo se proti nám pět stran, které měly podporu médií. Hlavně veřejnoprávních, České televize a Českého rozhlasu.

Přesto jste mohl získat první pokus na sestavení vlády. Přemlouval vás prezident Zeman, abyste to zkusil?

Žádná vláda neudělala tolik pro lidi jako my. Polistopadový kartel vyhrál s jediným programem: Antibabiš. Uznal jsem to. Zachoval jsem se podle Ústavy, demokraticky. Je pravda, že mě pan prezident chtěl pověřit, i dvakrát, protože máme největší klub a on koalice neuznává. Když jsem s ním minulý pátek po telefonu mluvil, tak to byla jeho první otázka.

A proč jste to nezkusil?

Proč bych to zkoušel, když jsem viděl, že polistopadový kartel v den vyhlášení voleb podepsal dohodu o společné vládě a předseda ODS Fiala se mnou odmítl jednat? Věděl jsem, že není šance nabízet ODS stošestku nebo STAN stopětku, protože jsou domluvení.

Nejste nakonec rád, že nebudete muset vládnout v situaci, kdy znovu sílí covid, energie prudce zdražují, roste inflace, a že to spadne na hrb někomu jinému?

Nejsem rád, protože jsme měli ambice získat resort sociálních věcí a dát ho do pořádku. Paní Maláčová resort používala pouze pro svůj marketing a nic tam neudělala. Máme nejmenší nezaměstnanost, přesto firmy nemají lidi. Zneužívají se sociální dávky. Je tam spousta práce.

Byl jsem hlavní motor firmy a můj odchod se na Agrofertu negativně projevil

Zpátky k vaší otázce. Vy se pořád snažíte lidem vsugerovat, jak jsme na tom špatně. Ale jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, jsme šestá nejméně zadlužená země v EU. Opozice pořád opakovala, že je problém se zadlužením. Není. Všichni se kvůli covidu zadlužili, Německo a Rakousko mají o sto procent vyšší dluh vůči HDP než my.

Opozice říkala, že tempo našeho zadlužování příliš roste…

Lidem stouply úspory o 480 miliard. Snížili jsme daně o 507 miliard. V rámci covidu jsme podpořili hlavně zaměstnanost a firmy asi 460 miliardami. Obviňovat nás, že jsme dali lidem peníze, že měli důchodci lepší život, slevy na jízdné a že se mohli nadechnout, to je absurdní.

Žádná Babišova drahota neexistuje. Může za to globální inflace a Česká národní banka se mýlí, když si myslí, že zdražením hypoték občanům a úvěrů lidem a firmám potlačí vysoké světové ceny plynu, elektřiny a ropy. Žádná centrální banka na světě v době covidu nenavyšuje sazby, v eurozóně je sazba dokonce nulová.

Chápu, že se chválíte, ale ostatní vás kritizují. Potenciální premiér Petr Fiala říká, že přebírají zemi v ekonomické a morální krizi. Jak se vám to poslouchá?

Životní úroveň lidí se zlepšila, v HDP na hlavu jsme už předehnali Španělsko a Itálii. Ano, jsou tady výzvy v energetice. Ale kdo zprivatizoval Transgas a ČEZ? Kdybychom měli 100 procent ČEZ, tak bychom mohli říci, že všechny lidi, které podvedla Bohemia Energy, ČEZ podrží. Kdybychom měli Transgas, tak jsme mohli nakupovat plyn jako Maďarsko, udělat s Ruskem přímý kontrakt na 15 let.

Opakovaně kritizuji Evropskou unii, ať změní systém stanovování ceny emisních povolenek, protože je zdražuje spekulativní kapitál. A povolenky zdražují ceny elektřiny.

Premiér Andrej Babiš při rozhovoru pro deník Právo. Foto: Petr Horník, Právo

Před volbami jste říkal, že do opozice nepůjdete, ale pak jste změnil názor. Proč?

Protože mi psalo hodně lidí, abych v politice zůstal.

A není v tom, že si chcete ve Sněmovně dělat prezidentskou kampaň?

Určitě ne.

Sněmovna je žvanírna. To jsou vaše slova. Co tam budete dělat?

Budeme konstruktivní opozice, nebudeme žvanit, budeme mluvit k věci a nebudeme všechny vládní návrhy z principu odmítat.

Co říkáte na to, že koalice zabránila ministru Karlu Havlíčkovi vůbec kandidovat na šéfa Sněmovny? Budete chtít, aby kandidoval na místopředsedu dolní komory?

Podle nás i řady ústavních právníků bylo možné pana Havlíčka nominovat a volit, protože v případě zvolení by okamžitě podal ministerskou demisi. Podobné příklady v minulosti byly. Koalice ho aspoň měla pustit do volby. Pana Havlíčka bych na místopředsedu určitě doporučil, o našem kandidátovi ale musí rozhodnout klub.

Ještě k Hradu. Vylučujete kandidaturu jako dřív? Nepůjdete do toho?

Bavme se o tom, co je na stole. O tuto pozici je tu velký zájem. Koalice Spolu a PirSTAN má údajně ve smlouvě, že budou mít jednoho kandidáta.

A vy jako ANO budete mít také vlastního kandidáta?

Určitě.

Budete to vy?

Teď to není téma. Rozhodne hnutí ANO.

V Blesku jste řekl, že vás ke kandidatuře vyzval prezident Zeman. Co jste mu odpověděl?

Ano, prezident veřejně před časem řekl, že by mě volil.

Před osmi lety jste začínali na pravici a teď vás volí hlavně voliči levice. Čím to?

My jsme catch-all-party, pro všechny.

Ale program a většina tehdejších kandidátů byly napravo.

Tehdy jsme měli voliče, které zklamala ODS, ale o ty jsme přišli zavedením EET a kontrolního hlášení. Ale trvám na tom, že jsme catch-all-party, protože máme program pro všechny občany. Vždy jsem říkal, že levice a pravice neexistuje, protože drtivá většina těchto lidí se živí politikou, a že jim jde jen o funkce a z toho vyplývající výhody.

Vy všem politikům vidíte do svědomí?

Ne, nevidím. Ale proč třeba slibovali, že si zmrazí platy? Dobře věděli, že to Senát zamítne. V době, kdy nechtějí o inflaci zaměstnancům zvýšit platy, tak si nechají zvýšit platy o 6 procent. Mohu se vás zeptat, proč jako novinář nebojujete za to, aby všechny příjmy poslanců a zahraniční cesty poslanců byly uvedeny transparentně na webu?

Ale novináři za to bojují.

Málo bojujete. Protože všechny informace by měly být automaticky zveřejňovány. Když novináři chtějí ty informace, tak za ně musí platit. Většina z těch lidí šla do politiky kvůli vyšším příjmům.

Přece nemůžete tvrdit, že všichni tam šli kvůli penězům.

Mohu, protože jsem přesvědčený, že u většiny z nich je to pravda.

To je stejné, jako když vám říkají, že jste šel do politiky jen proto, aby Agrofert měl víc dotací. Jak se vám to poslouchá?

To jsou samozřejmě nesmysly. Agrofert jsem zásadně poškodil tím, že jsem z něj odešel a šel do politiky.

Jak jste ho poškodil, vždyť se mu daří dobře?

To si nemyslím. Byl jsem hlavní motor firmy a můj odchod se na firmě negativně projevil.

Být catch-all-party je pouhé vaše přání. Vy jste pouze vysál levici a zničil jste ČSSD a komunisty.

V nadsázce můžu říct, že jsme plnili program ČSSD ve vládě a program ODS ve Sněmovně. Proto jsme catch-all-party. Co oni sami nedokázali, tak s námi prosadili. Zrušili jsme podvodnou superhrubou mzdu.

Nepřipouštíte, že jste zničil své bývalé partnery, protože jejich voliči teď volí vás?

To je dobře, že nás volí. Už ty strany nepotřebují a můžou volit nás. Jsme nejsociálnější hnutí, protože hájíme zájmy důchodců, zaměstnanců, sociálně slabších a zdravotně postižených.

Nebylo chybou, že jste se víc v kampani nezaměřili proti Spolu a že jste knokautovali hlavně piráty?

Asi ano, škoda, že jsme neměli dost času připomenout lidem, kolik bylo korupce a privatizačních kauz za tradičních demokratických stran. Spolu není žádná změna, ale návrat starých pořádků, kvůli kterým jsem založil protikorupční hnutí. Piráty jsem ale bral jako skutečné ohrožení naší země, naší kultury, zvyků. V podstatě je to partaj řízená ze zahraničí.

Partaj řízená ze zahraničí?

Pan Bartoš šel políbit prsten do Evropského parlamentu. Podporoval většinové rozhodování, čímž bychom ztratili možnost blokovat Evropskou radu a prosazovat české zájmy. Z toho se nevykecá. Oni jsou přímo napojeni na Evropský parlament, na zelené šílenství a další nesmysly.

Máte radost, že neuspěli?

Nechápu, že se nechali od Starostů podvést. Kdyby měli pořádné analytiky, tak by věděli, že Gazdík byl nejdřív velký kámoš s Kalouskem, potom chtěl být velký kámoš s Bělobrádkem a teď se na Pirátech vyvezli nahoru, podvedli je, protože samozřejmě byl jasný příkaz kroužkovat. Pan Bartoš by měl říct: rezignuju, jdeme do opozice, STAN nás podvedl, ale on chce být ministrem…

Já jsem v důchodu. Vyměřili mi důchod 19 tisíc

Ministrem zahraničí by měl být pirát Jan Lipavský. Nechce, aby se velvyslancem ve Finsku stal Adam Vojtěch, protože je to podle něj trafika.

Pan Vojtěch má na to, aby byl skvělý ambasador. Chová se diplomaticky, má na to povahu, umí dobře jazyky, je pracovitý. Je to vlastně jediný člověk, kterého jsem odsouhlasil, protože všichni z hnutí ANO vědí, že to nemám rád, že jsem nesouhlasil s Krnáčovou do Řecka ani s Ťokem do Indonésie. Tady jsem ale udělal výjimku, protože zkrátka ten člověk na to má, aby dělal dobrého velvyslance ČR.

Jak moc vás nadzvedlo, že Fialova vláda chce zrušit elektronickou evidenci tržeb?

Zrušit EET je cesta zpět, protože přinesla desítky miliard do rozpočtu a narovnala podnikatelské prostředí, stejně jako kontrolní hlášení nebo zrušení karuselových podvodů. EET jsem věnoval strašně moc energie. Bohužel to zruší, je to špatně, ale s tím nic nenadělám.

Nebyla chyba, že jste EET během covidu sami pozastavili?

Asi to byla chyba, paní ministryně to myslela dobře a počítala s obnovením.

Počty nakažených koronavirem strmě stoupají. Řekl jste, že už žádný lockdown nebude. Z čeho vycházíte?

Je jasné, že lockdown pro očkované nesmí nastat už proto, že lidi, kteří se nenaočkovali, uvěřili různým dezinformacím na sítích a v médiích. Není možné znovu omezovat život očkovaných lidí. Stále veřejnost přesvědčujeme, že se lidi mají očkovat, je to jediné řešení boje proti covidu.

Jak byste tomu chtěli zabránit v dnešní době sociálních sítí a svobodných médií?

Svobodná média ano, tomu se nedá zabránit, ale veřejnoprávní televize například ve Francii nezve nikdy žádného kontroverzního experta. Tam je jenom stát, který říká: očkujte se.

Říkal jste před volbami, že kandidujete naposledy, ale nepřehodnotil jste to, když jste se teď nedostali do vlády?

Nepřehodnotil.

Takže si odkroutíte čtyři roky opozičního poslance a půjdete do důchodu?

Já jsem v důchodu. Vyměřili mi důchod a akorát jsem zjistil, že obrovské daně, těch 320 milionů, které jsem odvedl, se do důchodu vůbec nepočítají, takže mi vyměřili 19 tisíc.