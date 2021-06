Babiš přiznal nezvládnutí covidu: Prožili jsme si peklo

„Jsme poučeni z minulého roku, kdy jsme to léto nezvládli,” přiznal v rozhovoru pro CNN Prima News sebekriticky premiér, který dlouhou dobu tvrdil, že vláda epidemii zvládá a loni před koncem prázdnin o České republice tvrdil, že je „best in covid”.

„Nebudeme mít žádné prázdniny, budeme to celé léto řešit, abysme to nepokazili, jak se to stalo minulý rok po návratu dětí do škol,” uvedl Babiš.