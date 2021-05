Babiš: O PCR testech na školách vážně uvažujeme

Pane premiére, Správa státních hmotných rezerv zrušila tento týden tendr na testy pro školáky. Jejich zásoba vydrží zhruba jen do konce příštího týdne. Ve středu sice vypsala nový, ale neohrozí nedostatek testů plánovaný návrat žáků a studentů do škol?

Určitě ne.

Jestliže se počítá s testováním minimálně do konce května, čím se budou děti testovat?

Nemáme stav nouze, při kterém jsme mohli nakupovat rychle. Bohužel, výjimku pro státní rezervy, aby ještě půl roku po skončení nouzového stavu mohly nakupovat napřímo, zpochybnil pirátský senátor Lukáš Wagenknecht jako údajně netransparentní, takže to Senát zamítl. Ale my to vyřešíme. Správa hmotných rezerv zopakovala vypsání zakázky, protože musíme postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zaregistrováno bylo 32 firem, které oslovila. Nabídku ale podaly jen čtyři z nich. Je na ministerstvu zdravotnictví, aby jasně řeklo, které testy jsou akceptovatelné. Ta nová zakázka na školstvím požadovaných 5,6 milionu testů má termín dodání 17. května. Do té doby vypomůžeme testy, které jsou určeny státní správě.

Uvažuje se vážně o tom, že by se ve školách přešlo na PCR testy?

Ano, to je úkol ministra zdravotnictví Arenbergera. Má zmapovat všechny kapacity a snažit se zjistit cenu tak, aby se jejich cena snížila.

Jeho předchůdci Blatnému jste vy i opozice vyčítali chaotismus. To, co tento týden předvedl Arenberger kolem testování v kadeřnictvích, to byl zmatek nad zmatek. Během jednoho dne změnil vysvětlení, jaké testy budou zákazníci potřebovat. Vyhlásil částečné otevření fotbalových stadionů pro diváky, zatímco většina dětí na sportoviště přístup nemá. Je to jen problém komunikace?

O výjimce pro fotbal jsem se dozvěděl z médií. Ministerstvo o tom vládu neinformovalo. Vláda se nesmí takové věci dozvídat od novinářů. Oni argumentují tím, že jde o pilotní projekt, kterým si chtějí vyzkoušet návrat do normálu, ale to načasování není dobré. A co se týče kadeřnictví, úředníci by měli zapojit selský rozum, a ne zavádět nesmysly.

Jak to bude s ochranou osobních údajů v kadeřnictvích, masérských salonech a podobných službách? Zatím to vypadá, že každý zákazník bude muset předložit nějaký certifikát nebo potvrzení o negativním antigenním testu, kde budou osobní údaje, jinak to nemá moc smysl.

Každý, kdo bude chtít tyto služby využívat, se musí prokázat testem. Přijdete k holiči jako vždy. Zavoláte tam, že přijde paní XY a máte rezervaci. To nebude kontrola, jestli kadeřník bral lidi, kteří měli testy. To je pro případné trasování, kdyby, nedej bože, někdo ze zákazníků měl covid.

Mluví Arenberger s poradní protiepidemickou skupinou MeSES? Její šéf Petr Smejkal se nechal slyšet, že to vpuštění diváků na fotbalovou ligu s nimi nikdo nekonzul­toval.

Výjimku povolila hlavní hygienička (Pavla Svrčinová). Nechal jsem si předložit na vládu, jaké jsou ještě další výjimky v plánu. Mě ta výjimka pro fotbal také naštvala. Je nepřijatelné, aby to vláda nevěděla a hy­giena si to dělala, aniž by nám o tom řekla. Jak jsem zmínil, mají to být pilotní projekty, které se připravují pro postupné rozvolňování. Probíhat by měly nejen na fotbale, ale třeba i na Pražském jaru. Podle mého názoru ty pilotní projekty mohly ještě počkat, až se vrátí děti do škol a na hřiště.

Proč nemohou děti, které jsou ve školách pravidelně testované, volně sportovat, jako profesionálové?

Ptám se stejně jako vy. O tom rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. Děti zatím mohou sportovat jen velmi omezeně, šest dvojic na hřišti. Tak to bylo vyjednáno se sportovními svazy do dalšího rozvolnění, kdy bude povoleno 20 dětí. To je v dalším balíčku.

Očkování probíhá ve vlnách, podle vakcín, které do ČR přijdou. Slibovali jste, že ve druhém čtvrtletí to budou miliony vakcín. Máte potvrzeno, že tomu tak bude?

Ano, ve druhém čtvrtletí přijde mnohem více vakcín než dosud. Ještě tento týden přijde 626 tisíc dávek. Otevřeli jsme registraci pro lidi od 55 let věku. Vyočkovali jsme již přes tři miliony dávek.

Vyzývám občany, aby se registrovali hlavně do očkovacích center, například v Praze do O2 Universum, kde je podle mých informací kapacita 7000, a v Brně až 15 tisíc. Budeme otevírat tak, aby do konce května byly otevřeny všechny kategorie nad 40 let, a doufám, že se od 1. června otevře očkování pro všechny.

Oznámil jste záměr vy­budovat onkologické centrum v Praze a hned se ozvaly hlasy, že to zhorší péči o onkologické pacienty v regionálních centrech. Mají pravdu?

Samozřejmě že nemají. Chtěl bych všechny uklidnit. Stávající systém komplexní onkologické péče v krajích se zachová, jen v Praze vznikne nové centrum, jako je v New Yorku, Oslu, Paříži, Barceloně nebo Houstonu. Jde o projekt v rámci národního boje proti rakovině za sedm miliard. Jeho cílem je v hlavním městě zlepšit péči, protože se tu dlouho čeká na vyšetření, poskytnout péči pacientům, kteří k ní nemají přístup, a koncentrovat sem složité případy z celé republiky.