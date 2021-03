Babiš jedná se Zemanem v Lánech. Čekáme na tiskovou konferenci

Prezident také prohlásil, že Babiš udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman také řekl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.