Babiš chce z areálu muničních skladů ve Vrběticích lesopark

Vláda podpořila návrh zákona v pondělí, a to jednohlasně, i když s tímto zněním nesouhlasilo ministerstvo financí. „Paní ministryně (Alena Schillerová) na vládě tentokrát nebyla, byla v Bruselu,“ pousmál se premiér a dodal: „Ale máme v tomto zákoně shodu. Vůči lidem z okolí Vrbětic je to fér. Zkrátka ty peníze musíme najít.“

Starostové dotčených obcí zároveň stát žádají o hloubkový pyrotechnický průzkum terénu. I policie totiž tvrdí, že areál a jeho okolí dosud nejsou zcela vyčištěné a je možné, že pod úrovní terénu se stále nachází nevybuchlá munice rozmetaná po dvou detonacích. „Nedá se to vyloučit. Tento průzkum by přišel na 100 milionů, chtěli bychom jej co nejdřív. A myslím si, že by to měla dělat státní firma, ne soukromá firma. Protože máme nějaké zkušenosti, které nejsou úplně pozitivní,“ podotkl Babiš.

Podle premiéra by se měla změnit podoba areálu muničních skladů. Budovy bývalých skladů munice navrhuje zbourat, část areálu by podle něj mohla sloužit jako lesopark pro rodiny s dětmi. „Funkčních zůstává jen několik zrekonstruovaných objektů Vojenského technického ústavu. Kolem nich by mělo vzniknout zhruba kilometrové ochranné pásmo. Ve zbývající části areálu by měly v budoucnu hospodařit Vojenské lesy a statky, které zatím získaly zhruba dvě třetiny pozemků. Už by tam neměl být skladován vojenský materiál, ty objekty by spíš měly být sanovány,“ dodal Babiš.