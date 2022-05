ANALÝZA: Tanky z Německa ano, ale jen moderní

V této souvislosti se mluvilo o obrněných transportérech, ale i o tancích. Typy ovšem upřesněny zatím nebyly a otázkou je, jak by co bylo skutečně výhodné, abychom se nedostali z bláta do louže.

„Mohla by to být skvělá zpráva,“ komentoval to expert na obranu Milan Mikulecký. „České republice se otevírá historicky jedinečné okno, kdy za pomoci spojenců může relativně levně a rychle přejít ze zastaralé sovětské techniky na techniku novější a současně kompatibilní s našimi partnery v NATO. Je dobré pochválit jak premiéra, tak jeho poradce Tomáše Pojara, že se v tomto směru snaží, a to nejen ve vztahu k Německu, ale i ve vztahu k USA,“ zdůraznil význam této šance.

Mikulecký však současně podotkl, že by nabídka nemusela být až tak výhodná: „Ďábel bývá ukryt v detailech. Veřejně zatím není známo, co tato nabídka obsahuje.“

Tanky nebo transportéry

Především není jasné, jestli by Česko mohlo získat obrněné transportéry či tanky. Pravděpodobnější jsou transportéry, protože po schůzce bylo zmiňováno, že by mělo jít o podobnou dohodu, jakou s Německem uzavřelo Slovinsko. To podle serveru Euraktiv má za 30 až 40 tanků T-72 dostat obrněné transportéry Fuchs nebo BVP Marder. Vzhledem k tomu, že ČR už má ve výzbroji Pandury, pořízení dalších kolových transportérů Fuchs by nemělo smysl.

A protože bojová vozidla pěchoty Česko potřebuje obměnit a zřejmě jsou mezi výzbrojí nabízenou Kyjevu, v úvahu by připadaly Mardery. „U BVP vidím problém, německé Mardery jsou zastaralé, a moderní Pumy naše generalita již v minulosti odmítla, a navíc jich Němci mají sami málo,“ uvedl Mikulecký.

O možné dodávce Marderů se spekuluje, protože 12. dubna uvedl německý list Handelsblatt, že zbrojovka Rheinmetall má ve svých skladech 70 Marderů, které by mohla dodat na Ukrajinu během šesti až osmi měsíců a prvních dvacet do pěti týdnů.

Německý obrněný transportér Marder Foto: Gabbert Klaus-Dietmar, ČTK

Leopardy ve hře, ale jaké?

Handelsblatt současně napsal, že Rheinmetall je připraven dodat na Ukrajinu 50 tanků Leopard 1, které má ve skladech, a německý parlament schválil, že Berlín může dodávat zbraně nejen na Ukrajinu, ale i spojencům, kteří své dodají Kyjevu. Z jejich pořízení má obavy Mikulecký: „Tak to bych vnímal jako něco mezi špatným vtipem a vlastizradou. To by byl krok zpět i proti současným T72M4CZ. Vždyť je to tank, který se začal vyrábět již v roce 1965.“

„Navíc jeden již u nás máme, již několik let je v expozici Vojenského technického muzea v Lešanech,“ dodal k tomu, kam už Leopardy 1 - v tomto případě z výzbroje Řecka - zamířily. Tank Leopard 1 má slabé pancéřování a je vyzbrojen kanónem L7 ráže 105 mm, tedy slabším, než má tank T-72.

V České televizi zaznělo, že by mělo jít o Leopardy 2, o Leopardech 1 se spekuluje, protože jsou v Německu ve skladech k mání.

Německý tank Leopard 1 ve muzeu v Lešanech Foto: VHU

Kam Leopardy 1 půjdou, jestli vůbec někam, zatím jasné. Ředitel společnosti Rheinmetall Landsysteme Armin Papperger řekl listu Handelsblatt, že by jich mohla firma dodat ze skladu padesát, první už během šesti týdnů a všechny do tří měsíců, schválí-li se vývoz těžkých zbraní na Ukrajinu, což se mezitím stalo.

Blíže se k tomu firma nechtěla vyjádřit. Pro Novinky pouze uvedla: „Vezměte prosím na vědomí, že zprávy, které se týkají Ukrajiny, nemůžeme komentovat s ohledem na komplexní povahu této problematiky, neboť částečně podléhá jurisdikci orgánů v Německu a v zahraničí. To platí i v tomto případě.“

Podle Mikuleckého však má Německo co nabídnout: „Samohybné houfnice PzH 2000, možná raketomety M270 MLRS vyvinuté v německo-americko-francouzské spolupráci. Umím si představit, že všechny tyto platformy, vzhledem k tomu, že jsou „na pásech“, by mohly být soustředěny u 7. mechanizované brigády, která by tak získala vlastní dělostřeleckou složku.“ U houfnic je však podle některých zdrojů problém s rychlostí dodávek.

„Pokud by německá strana byla ochotná vyjednávat o jiných typech techniky, napadá mě šance zbavit se prokletí Kalouskových vrtulníků W-3 Sokol a místo nich získat EC 145 ve vojenské verzi, kterou používá celá řada armád NATO, či střely vzduch-vzduch Meteor. Jen ne proboha staré tanky za ještě starší,“ zdůraznil.

Střely Meteor, které patří k nejlepším ve svém ranku, přitom naše letectvo potřebuje, protože stávající střely AIM-9M Sidewinder stárnou a bude je třeba vyměnit. Mohou se přitom využívat na letounech JAS-39 Gripen, mají je Švédové.

Využít možnost a nezbabrat ji

„Je to jen o šikovnosti našich vyjednávačů,“ uvedl Mikulecký, obává se však, aby se vše nezvrtlo: „Tady u nás máme takový zvyk i na počátku dobrou myšlenku ve finále zbabrat, zvlášť když její řešení přejde na nižší články řízení.“