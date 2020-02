Adiktolog: Milion Čechů má kvůli alkoholu zdravotní problémy

Vypovídá to o tom, že alkohol je u nás vysoce tolerovaný, je brán jako všelék. Je bezvadný, když chceme slavit, jako doplněk a podpora zábavy. Na druhou stranu jej využíváme, i když máme smutek. Je součástí každodenního života. Ať jsou Vánoce, nebo Velikonoce, vždy je důvod se napít a to je problematické.

Ty spoty jako takové by jistě šly udělat lépe. Kampaně jsou potřeba, ale čím víc jsou cílené na širší veřejnost, tím jejich efektivita klesá. Kampaň by měla být cílená na konkrétní skupinu, třeba na mladistvé či matky na mateřské, které jsou velmi rizikovou skupinou. U celoplošných kampaní ale účinnost klesá. I tak mají svůj význam, aspoň upozorní, že pít alkohol není v pořádku a normální je nepít.

Každý čtenář by si měl položit čtyři otázky, které my sami pokládáme těm, kdo k nám přijdou. První zní: Cítil jste sám někdy potřebu své pití snížit nebo přestat? Druhá otázka je, jestli vaše pití kritizují lidé ve vašem okolí. Za třetí: Měl jste někdy pocit viny? To je silný průvodní signál. A čtvrtá otázka je, jestli má člověk potřebu pít po ránu. To jsou čtyři kraťoučké otázky, a pokud je tři a více odpovědí kladných, pak se s vysokou mírou pravděpodobnosti jedná o závislost. I jednu kladnou odpověď už je třeba zkoumat a ptát se dál.