Pražská integrovaná doprava na Twitteru informovala, že linky ve směru na Smíchov mají zpoždění až 50 minut. Nejhůře jsou na tom linky ze Zbraslavi a Davle. Lépe na tom není ani opačný směr z Prahy, kde ale zpoždění zatím nejsou tak velká. Problémy jsou však hlášeny také z Komořan, kudy vede objízdná trasa a provoz je tam řízen semaforem.

Dopravní podnik zrušil zastávku Lahovický most pro linky 246 a 247 a oznámil, že linky jsou ve směru do Radotína vedeny odklonem.

Zpoždění do Prahy dosahuje už téměř 50 minut. Nejvíce zpožděné jsou hlavně linky od Zbraslavi a Davle. pic.twitter.com/wO9FuVWDDD — PID (@PIDoficialni) August 6, 2019

Na Lahovickém mostě je od úterý provoz ve směru do centra v jednom pruhu a uzavřen byl v tomto směru sjezd z ulice Strakonická do Radotína. Důvodem je pokládka nového povrchu vozovky kvůli loňské nehodě, při níž byla vozovka znečištěna kyselinou. Práce by měly skončit 13. srpna. Na mostě se pracuje již od neděle, kdy byl provoz ve zúženém profilu v režimu dvou pruhů v obou směrech.

Kolony lze očekávat v úterý dopoledne také na dálnici D1 u Velkého Meziříčí, kde je provoz v jednom nebo dvou provizorních pruzích ve směru na Prahu. Nárazově lze však očekávat kolony v jiných částech dálnice, v nichž probíhají rekonstrukce.