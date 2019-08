Renáta Bohuslavová, Novinky

V březnu jste se v rámci pražské koalice dostali do sporu kvůli zjišťování počtu prázdných bytů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) to nakonec uzavřel s tím, že víte, že je to problém. Už jste nějak pokročili v tom, jak problém řešit?

Víme, že je to problém. To je jedna z věcí, na které jsme se shodli, ale veškeré odhady prázdných bytů jsou odlišné a každý se to snaží vyvozovat ze starých dat a přesná čísla nikdo nemá. Z mého pohledu je velká škoda, že naše snaha zjistit počet prázdných bytů (kontrolováním spotřeby elektřiny na elektroměrech - pozn. red.) vyvolala takový odpor a jsme označováni za komunisty. Celé to zablokovalo cestu, jak se k počtu dobrat.

Šlo přece ale především o otázku vyššího zdanění prázdných bytů.

Je pravda, že jsme ve sněmovním programu měli, že chceme dát městům možnost, aby skrze daně řešila prázdné byty. Jsou v zahraničí města, kde je to zcela běžné. Zatím není sice úplně jasné, jak nástroje fungují, ale není to neobvyklý institut.

Vlevo Vít Šimral a Adam Zábranský (oba Piráti) na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Může se stát, že třeba za deset let budou Piráti ve vedení každého města, a dojde tedy ke zvýšení daní z prázdných bytů, pokud si to samospráva schválí. Bylo by fér, aby lidé věděli předem, že jim Piráti prázdné byty zatížit vyšší daní mohou. O tom to asi celé je.

Podle mě je zásadní nebrat to takhle izolovaně. Obecně chceme dělat změny v daňovém systému tak, abychom méně zatížili zdaněním práci, což je zásadní, a spíše zdaňovali majetek a nemovitosti. Chceme, aby lidé byli motivováni pracovat, a výpadky ve stáním rozpočtu je potom třeba kompenzovat. Co se týče prázdných bytů, tak hlavní motivace by neměla být, aby město získalo více prostředků, ale spíše motivovat majitele bytů, aby je využívali k bydlení.

Varianta vyššího zdanění prázdných bytů u Pirátů tedy stále existuje?

Ano, ale zároveň bychom to nebrali izolovaně, ale komplexně v daňovém balíčku.

Mluvíte o motivaci. Opravdu jsou podle vás nyní Pražané tak bohatí, že mají prázdné byty a nepronajímají je?

Já myslím, že to často nebudou Pražané. I developeři mluví o tom, že podstatná část těchto lidí jsou zahraniční vlastníci z Ruska nebo Itálie.

Institut plánování a rozvoje nedávno představil analýzu, kde uvádí, že Praha má ve vlastnictví cca 31 tisíc bytů, z čehož je asi dva tisíce prázdných. Co tedy s tím?

Poprvé jsme jako město udělali to, aby nám městské části daly informace o počtu prázdných bytů. Už to je absurdní, že město neví, jak městské části užívají svěřený majetek. Byty spravované magistrátem, kterých je asi 700, chceme zrekonstruovat a znovu obsadit. Je připravován plán toho, jak je nejrychleji obsadit.

Kdy bude hotový?

Do konce roku.

Co bude jeho základní součástí?

Seznam bytů a finanční požadavky na rekonstrukce s ohledem na rozpočet pro příští rok. Rekonstrukce začnou příští rok. Potom jsou tu byty městských částí, kterých je asi 1500. Tam může město motivovat městské části, aby s opravami začaly. Pro ty, kteří nemají peníze, jsme připravili dotační výzvu z fondu dostupného rozvoje bydlení.

Kolik je prázdných bytů v soukromém vlastnictví město neví?

Nevíme. Víme, že v roce 2011 jich bylo 42 tisíc.

Co s tím budete dělat?

Je potřeba říct, že je to jedna z potenciálních příčin bytové krize. Shodujeme se na tom, že víme o tom, že jsou i jiné a mnohem závažnější příčiny. Například nedostatek nových bytů a prioritně se zaměřujeme na efektivní nastartování výstavby a aby změny územního plánu netrvaly několik let. Naprosto zásadní je změnit legislativu. Ta ale musí vzejít z ministerstva pro místní rozvoj a musí to být vládní návrh. Je to role vlády.

Gesci bydlení máte rozdělenou mezi tři radní. Co přesně pro zlevnění cen bytů v Praze a jejich vyšší dostupnost můžete udělat vy?

Mojí gescí je správa magistrátního bytového fondu. Ten je velmi malý, a tak se snažíme zaměřovat na ty nejohroženější skupiny lidí, kteří nedokáží dosáhnout na tržní bydlení. Snažíme se naplnit koaliční závazek, aby na ubytovnách nebyli žádní senioři a rodiny. Také se zaměřujeme na městskou bytovou výstavbu, jelikož město bohužel více než 20 let samo nestavělo.

A v jaké fázi je stavba nových městských bytů?

Je tady velmi malý počet projektů, ale třeba na Černém Mostě je projekt, kde je stavební povolení a můžeme nějaké byty postavit. Zároveň na IPRu začal fungovat městský developer, který by měl zalepit nedostatek města v této výstavbě a připravit městské pozemky.

Kolik takových pozemků Praha má?

Ten proces na to, jak je vytipovat, je složitý. Různou filtrací jsme se dostali třeba k 10 pozemkům. Na podzim bychom chtěli říct, kde chceme stavět. Konkrétní pozemky nebudu zatím říkat.

V zájmu Prahy je nadále neprivatizovat bytový fond

Kolem bytového fondu se strhla další koaliční hádka. Někteří lidé, kteří v bytech dnes bydlí, měli mít na základě historického rozhodnutí zastupitelstva možnost si byty za výhodnějších podmínek odkoupit. To jste ale zrušili a argumentujete tím, že je třeba se postarat o potřebné. Ale je podle vás fér sebrat byty lidem, kteří jednou počítali s tím, že si je budou moct koupit?

My těm lidem nechceme sebrat byty.

Byla tady historicky domluva na tom, že si budou moct za určitých výhodnějších podmínek byt od města odkoupit.

Ano, to je pravda. Mně to ale přijde fér. Privatizace historicky znamenala, že se město zbavovalo svého majetku za zlomek jeho hodnoty. Praha tak přišla až o 150 tisíc bytů a myslím, že kdyby mělo město tolik bytů dnes, tak bytová krize není tak závažná. To už je tak podstatná část bytového fondu, že dokáže ovlivňovat i ceny na soukromém trhu.

Proč za to ale mají být trestáni tito lidé?

Ti lidé bydlí dlouhodobě za velmi dostupné ceny a mají typicky smlouvy na dobu neurčitou, tzn. že když tam budou chtít bydlet, tak tam budou bydlet dál. Myslím, že je to situace, ve které by chtěla být většina Pražanů. Oni platí cca 70 korun za metr čtverečný, zatímco ostatní 250 až 300, a navíc mají smlouvy na dobu určitou. Z pohledu města si myslím, že je privatizace škodlivá a město tím přišlo o majetek za zlomek jeho skutečné hodnoty. Samozřejmě chápu ty lidi, že si ty byty zvlášť za ty ceny chtěli koupit, protože byly poloviční nebo třetinové.

Ale byla tady nějaká dohoda a vy ji teď rušíte.

Tady byli historicky politici, kteří něco slíbili a pak ty sliby nenaplnili. Ale naše zodpovědnost je postupovat v zájmu města a myslím, že v jeho zájmu je nadále neprivatizovat bytový fond.

Čeká vás po delší době v pondělí zasedání pražské rady. Řešit by se opět měla i situace kolem Pražské plynárenské i váš požadavek na odvolání pana ředitele Pavla Janečka. Kde se bere ta pirátská touha mít tu společnost tak pod kontrolou?

Není to tak, že chceme získat moc nad Pražskou plynárenskou. Byli jsme naprosto smíření s tím, že na základě povolební dohody tam budeme mít tři zástupce. Co se týče pana Janečka, tak máme dlouhodobý problém s firmami, které nejsou transparentní, a pražská plynárenská je ten nejzávažnější příklad, protože místo toho, aby mi poskytli informace o odměnách členů vedení, tak se zasekli, dohnali to až k Ústavnímu soudu, který mi dal za pravdu. To mi přijde úplně absurdní, aby se takto chovala městská firma.

Ano. Vy jste dostali post primátora výměnou za posty v dozorčích radách. Taková byla neoficiální dohoda a nyní se zlobíte, že tam těch zástupců máte málo a třeba na plynárenskou nemáte vliv.

Ne. To neříkám. Vliv na městské společnosti vyplývá z gescí jednotlivých radních.

Pokud Janeček neskončí, není to pro mě důvod pro odchod z koalice, ale z našeho pohledu je ta situace nepřijatelná

Chápete jako Piráti, že některé informace společnosti poskytnout nesmí?

Samozřejmě, ale na to ten zákon pamatuje. Ale to je pseudoargument. Zákon zná termín obchodního tajemství, akorát u plynárny je ten problém, že společnost říká, že se na nás nevztahuje zákon a informace nám nedá. Na radě jsme schválili tisk, který upozorňuje společnosti, že musí poskytovat informace a dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím. A chceme od nich vědět, jakým způsobem povinnosti dodržují.

Do kdy byste informace na základě přijatého usnesení měli dostat?

Do konce prázdnin by nám měly dát městské společnosti vědět. Jak dodržují zákon, jestli zveřejňují informace apod.

Co je pro vás řešením, pokud se přístup nezmění? Jen odvolání pana Janečka?

To, aby ředitel městské společnosti nedával informace členům dozorčí rady, je naprosto nepřijatelné. A jestli to nadále bude pokračovat, tak nevidím jinou cestu. Požadavek jsme vznesli, odpovědnost za PP mají Spojené síly a ve chvíli, kdy Spojené síly a Praha sobě nebudou chtít odvolat ředitele, tak se to prostě nestane.

Když k tomu nedojde, v koalici zůstanete?

Pro mě to není důvod pro odchod z koalice, ale z našeho pohledu je ta situace nepřijatelná.