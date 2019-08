Jiří Novotný, Právo

„Konkrétně má tendr řešit nelegální poutače z nultého až 45. kilometru dálnic D1, D3, D5, D8 a D11. Odhadovaná cena zakázky je 76,3 milionu korun a na posílání nabídek mají zájemci čas do 20. srpna,“ sdělil ČT, která o vypsání tendru informovala jako první, mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Na dotaz Práva, jestli bude ŘSD požadovat od vlastníků nelegálních billboardů vrácení částky vynaložené na odstranění, Studecký ve středu odpověděl: „Finanční odškodnění budeme od nich samozřejmě vymáhat, tak jak jsme činili v předchozích případech.“ Nynější tendr je totiž již jedenáctý v pořadí. Dosud ale šlo jen o drobnější zakázky.

ŘSD vypsalo dosud největší tendr na likvidaci reklamních tabulí

Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích nesmí být billboard v 250metrovém ochranném pásmu dálnice.

Sisyfovská práce

Zůstat v něm smějí pouze poutače motelů či restaurací. K odstranění nelegálního billboardu mohou silničáři přistoupit až po splnění všech nutných procesů. Stát musí nejprve majitele zařízení k odstranění vyzvat. To je podle ministerstva dopravy často dlouhý proces. Následně, pokud majitel neuposlechne výzvu, je reklamní poutač zakryt a až poté může být Ředitelstvím silnic a dálnic nebo najatou firmou demontován.

„Jsem rád, že někteří majitelé odstraňují své billboardy sami a tím šetří státu náklady. Pokud se naopak musí vést správní řízení, stojí to peníze, které by mohly být využity jiným způsobem. Pomáhá nám verdikt Ústavního soudu z letošního února, který majitelům billboardů sdělil, že jejich protesty už nemají žádný význam,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Studecký ovšem Právu potvrdil, že místo některých pracně zlikvidovaných billboardů vznikají na stejných místech nové. „Tento problém se týká zejména dálničních mostů. Odstranění billboardu tak musíme řešit znovu a kolečko pokračuje,“ posteskl si mluvčí.

Je to tedy vpravdě práce pro Sisyfa, který podle řeckých bájí musel z trestu tlačit na kopec stále znova obrovský kámen.

Pomohly by pokuty

Pro stát je opravdu výhodnější, když se o likvidaci billboardů postarají sami vlastníci. Vždyť náklady ŘSD na odstranění jednoho billboardu se pohybují mezi dvaceti až padesáti tisíci korun.

Nemělo by se ale šetřit pokutami za nerespektování zákona. Novela nestanovila za neodstranění reklamních tabulí žádné konkrétní sankce, přesto by bylo možné uplatnit vůči jejich vlastníkům postih za nerespektování zákona. To ovšem využíváno prakticky není. Přitom pokuta může být citelná, provozovateli reklamy až 200 tisíc a v případě vlastníka pozemku až 300 tisíc korun.