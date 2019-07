Renáta Bohuslavová, Novinky

„Jsem rád, že vedením resortu je pověřen pan náměstek Schreier. Očekávám stanovisko prezidenta k nominaci pana Šmardy,“ řekl Babiš na středeční tiskové konferenci.

Náměstek podle něj může s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) řešit plány rozpočtu. „V tomto směru myslím, že je to velmi pozitivní,“ dodal premiér. Resort požaduje o miliardu víc. Podle Babiše peníze scházejí na dofinancování evropských projektů, provoz podřízených organizací a na zvýšení platů.

Staněk: Nemám se za co stydět



Podle končícího ministra Staňka není resort destabilizovaný, a naopak je ve výborné kondici. „Ministerstvo je ve výborné kondici, je hospodárné. Resort není destabilizovaný. Budu ho předávat v dobré kondici a já se nemám za co stydět,“ řekl Staněk.

„Vytýkali mi neviditelnost, ale každý, kdo přijde, se musí nejdříve začít seznamovat. Zviditelnil jsem se tím, že jsem poukázal na penězovody. Neudělal bych nic jinak. Mám ještě připravenou celou řadu projektů, ale doufám, že můj nástupce přijde s nějakou vizí,“ doplnil Staněk.

Absence ministra je protiústavní



Podle ústavních právníků je ale taková varianta protiústavní. „Absence ministra je v rozporu s Ústavou i kompetenčním zákonem. Řízení náměstkem, ač se to v minulosti několikrát stalo, je tedy nesprávné,“ řekl již dříve Novinkám ústavní právním Jan Kysela.

I přesto zatím Babiš ani ministr jinou variantu na řízení resortu nepředstavili. „Mám jistou představu, kdo to nebude, ale kdo to bude, to ještě určitě nevím,“ řekl dosluhující ministr na jednání vlády v úterý dopoledne.

Babiš před jednáním vyloučil i to, že by řízením resortu dočasně pověřil jiného ministra, což je jedna z ústavních variant. Nepřeji si to podle něj předseda ČSSD Jan Hamáček, podle něhož by tak došlo k porušení koaliční smlouvy.

Premiér již dříve uvedl, že by resort mohla dočasně řídit náměstkyně Kalistová. Vláda má podle něj stejně do 26. srpna prázdniny. Pokud ani po tomto datu nebude jasno, plánuje Babiš zásadní kroky, jaké ale neřekl.