Renáta Bohuslavová, Novinky

„Číslo 35 procent je pro mě zarážející a to i v kontextu toho, ze pražská organizace ČSSD byla proti vstupu do vlády s hnutím ANO. Je to jasný úkaz papalášství a zneužívání veřejných pozic pro uspokojení potřeb členů strany,” uvedl Novinkám premiér Babiš.

Reagoval tak na slova europoslance ODS Jana Zahradila, který kritizoval změny na postu náměstků, kdy končící politický náměstek a bývalý pražský zastupitel Lukáš Kaucký směřuje na velvyslanectví do Bulharska a nahradit ho má Radek Hlaváček. Na dosud volné místo dalšího politického náměstka by měla usednout Anita Grmelová. Všichni jsou členy pražské organizace ČSSD.

„Proč mají neúspěšní politici z ČSSD ovládat tak důležité ministerstvo jako je zahraničí? Resort by bylo záhodno přejmenovat na Úřad pro zaměstnávání členů (pražské) ČSSD,” pustil se do složení a změn v resortu europoslanec ODS Jan Zahradil. Ve vedení úřadu je podle jeho informací až 35 procent členů soc. dem.

Ministr výhrady i vytváření jakékoliv pražské buňky odmítá. Jde podle něj o zkušené odborníky. „Jde o dva politické náměstky, kteří nejsou pod služebním zákonem. Ať mi pan europoslanec doloží jména těch 35 procent ČSSD. Mohu s čistým svědomím říct, že přednost vždy dostávají kariérní diplomati a mohu potvrdit, že jediná poloviční nominace je pan Kaucký, ale proto, že pět let pracoval na ministerstvu,” uvedl ministr.

Mantrou odborníků se dlouhodobě ohání i premiér. „Pro ČSSD je očividně důležitější stranická příslušnost než odbornost. Naše hnutí se takhle nechová,” dodal Babiš s tím, že i ve vládě i za jeho působení na ministerstvu financí byla vždy většina nestraníků a odborníků.

Rozdíl je ale třeba i v tom, že hnutí ANO má i přes úbytek členů soc. dem. mnohem užší členskou základnu. Řadu zmíněných odborníků musel navíc Babiš už ve vedoucích pozicích vyměnit.