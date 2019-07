Novinky, ČTK

Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy a do spár prý mohlo zatéct i ředidlo. Památkáři odebrali vzorky kamene. Zjistí, jaký prostředek byl k odstranění použit.

"K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit," řekl restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost.

Karlův most v neděli podvečer zcela bez graffiti

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Graffiti na památku nastříkali dva mladí němečtí turisté v polovině měsíce. Podle smlouvy, kterou město podepsalo v pátek, měl nápis odstranit restaurátor. V sobotu proto začal na odstranění pracovat a vybírat nejvhodnější postup odstranění. To mělo trvat tři týdny. Do neděle ale nápis zmizel.

Odborníci z pilíře rovněž odeberou vzorky a budou zjišťovat, zda nebyl poškozen.

Restaurátoři začali v sobotu s odstraňováním graffiti v sobotu. Ač měli v plánu dělat to tři týdny, někdo to udělal za ně přes noc.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Za vyvedení nápisu o rozměrech pět krát dva metry dostali němečtí mladíci roční podmíněné tresty a pokutu ve výši 100 000 korun, přičemž byli na pět let vyhoštěni z České republiky.

Kdo nápis vyčistil, zatím není jasné.