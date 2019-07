kab, Právo

„Samozřejmě že jako člen vlády a ministr kultury na jednání vlády jdu,“ napsal Právu. Na otázku, zda ve středu půjde na poradu ministerstva kultury, na níž se s ním chce Babiš rozloučit a poděkovat mu za odvedenou práci, dodal: „Asi máte víc informací než já.“

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Bez odpovědi ponechal dotaz, zda pokládá Kalistovou za vhodnou náhradnici. „Na vaši otázku vám v této chvíli neodpovím,“ napsal. Podle náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého je pověření Kalistové ve shodě se služebním zákonem.

„Účastí na vládě a výkonem kompetencí ministra může být pověřen i odborný náměstek. Něco jiného by bylo, pokud by byla pověřena výkonem funkce ministra. Ale zatím nevíme, co nastane. Očekávám, že bude standardně pověřena z pozice náměstka pro výkon činností v rámci ministerstva,“ sdělil Právu.

Kalistovou na řízení resortu navrhl ve čtvrtek Babiš. „Když chybí ministr, jsou tam náměstci. Když ministr nemůže přijít na jednání vlády, dorazí náměstek. Když na vládě třikrát chyběl pan Staněk, přišla místo něj náměstkyně Kalistová,“ uvedl.

Náměstek však nemůže ve vládě hlasovat.