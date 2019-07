Do Česka se vrátilo vybírání výpalného

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni zaznamenala, že se do České republiky vrátil fenomén vymáhání výpalného, a to především mezi zdejší ukrajinskou komunitou. Organizované zločinecké skupiny se zaměřily na bohaté občany. Plyne to z výroční zprávy, kterou NCOZ ve čtvrtek zveřejnila.