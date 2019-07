Renáta Bohuslavová, Novinky

„Do 31. července se nic zásadního nestane a je na panu prezidentovi, jak se postaví k tomu, aby jmenoval ministrem kultury Michala Šmardu. Uvidíme, zda proběhne první krok odvolání. Pak pan prezident oznámil, že druhý krok udělá 15. srpna,” řekl po jednání grémia předseda strany Jan Hamáček.

Neřekl, že ČSSD opět posouvá už několikrát stanovený termín, do kdy chce mít situaci vyřešenou, ale z jeho slov to nepřímo vyplývá. Tím posledním, do kdy chtěla mít strana na základě usnesení předsednictva jasno, byl právě konec července. Stále platí i mandát pro předsedu Hamáčka, aby o případném odchodu z vlády rozhodl sám.

„To, že pan premiér neuspěl u pana prezidenta, nás netěší. To, že pan prezident posunul termín, nás netěší dvojnásob, ale to není vina sociální demokracie,” řekl Hamáček ke středeční schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO) se Zemanem v Lánech.

Podle vyjádření Babiše po středeční schůzce v Lánech je Miloš Zeman připraven odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ale čas na rozhodnutí o jmenování nového ministra, kterým má být podle soc. dem. místopředseda strany Michal Šmarda, posunul právě až do půlky srpna.

Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury @StanekAntonin a o nominaci @CSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 24, 2019

Hamáček: Termíny posouvá prezident



Předseda strany Jan Hamáček také prohlásil, že tím, kdo posouvá termíny, není ČSSD, nýbrž prezident Zeman, a že on nyní neví víc, než co si napsal premiér Babiš ve středu po schůzce na Twitter. To také sdělil ostatním členům grémia.

„Od poslední schůzky se nic nezměnilo a stále pro odvolání ministra Staňka platí termín 31. července. Udělali jsme vše, co se od nás očekávalo. My nejsme nyní ti, kdo posouvají termíny,” řekl novinářům před jednáním Hamáček.

Babiš během čtvrtečního rozhovoru pro server iDnes řekl, že existovala dohoda s prezidentem o tom, že ministra Staňka neodvolá. Nyní je však situace jiná. Resort by po odvolání Staňka mohla vést současná náměstkyně Kateřina Kalistová. Zásadní kroky, pokud se situace nevyřeší, plánuje Babiš na konec srpna.

Celý spor o ministra kultury, který vyvolal vládní krizi, začal v květnu. Premiér Babiš přinesl demisi ministra kultury na Hrad koncem května. Prezident ji ale doposud nepřijal.