Jan Martinek, Právo

V Česku v poslední době chyběl například přípravek na onemocnění srdce Digoxin či protizánětlivá mast Framykoin. Nedostupné byly i léky na klinickou depresi. S výpadky léků se potýká celá Evropa.

„Požádal jsem ministra zdravotnictví, aby zrychlil předložení zákona, který dostupnost léků vyřeší,“ řekl Babiš po návštěvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novelu zákona o léčivech by tak měla dostat vláda na stůl už 26. srpna, hned po vládních prázdninách.

„Nelíbí se mi, že dochází k reexportům, které přispívají k tomu, že léky nejsou k dostání. Nevím, proč podporovat firmy, které vydělávají na rozdílu,“ řekl Babiš. Někteří distributoři totiž po obdržení léku od výrobce jej nedodají do tuzemských lékáren, ale vyvážejí jej za marži do zahraničí.

Ministr slibuje zrychlit práci na novele



Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch doplnil, že vláda zatím nemá k řešení situace potřebné páky. „Zatím nemáme k ruce nástroje, kterými bychom mohli zamezit vývozu léků,“ řekl Vojtěch. „Distributoři na tom ročně vydělají tři až pět miliard, jsou to lehce vydělané peníze. Léky ale pak chybí v českých lékárnách,“ řekl.

Jeho resort prý přípravu novely o léčivech zrychlí. „Zákon omezí nežádoucí reexporty. Výrobci rozhodnou o tom, co se s lékem bude dít v rámci trhu a kdo s ním bude jak nakládat. Zatím to oprávnění nemají. Zároveň budou mít povinnost dodat do dvou dnů lék, který nebude v distribuční síti, dodat do jakékoliv lékárny,“ řekl Vojtěch.

Takzvaný emergentní systém už funguje na Slovensku, někteří lékárníci jej ale kritizují, že ve skutečnosti problém s dostupností léků neřeší.