Jan Holý, Právo

Státní podnik Povodí Vltavy chce do roku 2025 investovat do zabezpečení a modernizace orlické přehrady až 1,7 miliardy korun. „Vybudování doplňkového bezpečnostního přelivu zajistí, že až do průtoku Q10 000 nebude překročena maximální hladina vody na Orlíku, k čemuž při rozsáhlé ničivé povodni v roce 2002 došlo,“ potvrdil Právu mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Bezpečnostní přeliv vznikne na pravém břehu mimo hráz. Půjde o tři přelivová pole široká 13 metrů a vysoká přes osm metrů. Vybudováním přelivu tak bude vodní dílo Orlík plně vyhovovat novým mezinárodním bezpečnostním standardům a předpisům.

Současný přeliv se dvěma spodními výpustěmi totiž zvládne převést za přehradu jen 3150 kubíků vody za sekundu.

Využitím nového přelivu se podle Roldána při extrémních povodňových situacích dosáhne snížení zátěže na vodní dílo, a tím i dalšího zvýšení jeho bezpečnostních parametrů.

Stavba doplňkového přelivu bude zahájena na přelomu 2019 až 2020 a měla by být dokončena na přelomu let 2024 až 2025, předpokládané finanční náklady činí 1,5 mld. Kč. „Teď probíhá příprava zadávacího řízení. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem se předpokládá v červnu příštího roku. Stavebně by měla akce začít počátkem roku 2021,“ upřesnil.

Další významnou investiční akcí na vltavské vodní cestě je modernizace lodního výtahu na Orlíku. Modernizací dojde k prodloužení kolejové dráhy v úseku horní vody asi o 12 metrů na délku a o zhruba 3,5 metru na výšku. Úpravy dozná i zařízení převážející plavidla. Zvýší se jeho nosnost ze současných 3,5 až na 6,5 tuny.

Uzavřou silnici



Povodí Vltavy předpokládá zahájení prací na přelomu roku 2019 a 2020, práce potrvají dva roky a vyžádají si náklady ve výši asi 63 milionů korun. „Zajištěním větších plavebních hloubek a modernizací stávajícího lodního výtahu dojde k prodloužení možnosti plavby na vltavské vodní cestě i v období sucha,“ vysvětlil Roldán.

Zadávací řízení podle Roldána už probíhá. Povodí Vltavy předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem letos do konce října. Realizace některých částí stavby bude probíhat jen v době plavební odstávky od 1. října do konce dubna příštího roku. K další odstávce by pak mělo dojít příští rok od začátku října do konce listopadu, kdy se předpokládá dokončení rekonstrukce.

Orlická přehrada

FOTO: Radek Plavecký , Právo

Po dobu výstavby Povodí Vltavy nepředpokládá omezení provozu lodního zdvihadla na hrázi Orlíku. Práce, které by mohly mít vliv na jeho provoz, budou probíhat mimo rekreační sezonu. „Nelze ovšem vyloučit snížení hladiny ve vlastní nádrži v určitých fázích výstavby. Nicméně případný vliv na letní rekreaci se budeme snažit minimalizovat,“ uvedl Roldán.

Pokud jde o dopravu po silnici, která vede po koruně hráze, povodí předpokládá, že dojde k úplné uzavírce komunikace po dobu asi jednoho roku. Optimální způsob řešení bude navržen a s dotčenými organizacemi a úřady projednán.

„Předpokládáme, že budou navrženy objízdné trasy, úprava tras a harmonogram linkových autobusů i možné využití lávky pro pěší v obci Solenice,“ vysvětlil.

O případných omezeních bude podle něj povodí ve chvíli, kdy bude stanoven přesný harmonogram výstavby, informovat veřejnost na webu podniku.