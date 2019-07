Vladimír Klepáč, Právo

„Co do péče jsme v Česku extremisté a trávníky na to doplácejí. Buď je vysekáváme metodou ‚co to jde‘, a trávu tak zahubíme, protože jí nezůstanou listy a není schopna tvořit nové výhonky, nebo o trávníky dbáme málo. Smysl nemá ani vytváření louky z trávníku,“ řekl Právu Jiří Skládanka z brněnské Mendelovy univerzity, který je odborníkem na travní porosty.

Rada, jak na trávník, je přitom stručná: používejte selský rozum, to plně postačuje k tomu, abyste měli i v době sucha za domem klasický trávník. Žádná nákladná hnojiva, přehnaná zálivka ani drahá travní semena.

Řeč není o luxusním porostu, ale o travní ploše vhodné pro dovádění dětí, opalování nebo třeba grilování. Stačí jen sekat pravidelně, udržovat výšku porostu na zhruba čtyřech centimetrech a nikdy nezkracovat trávník více než o třetinu.

Správně sečená tráva vodu zadrží



Trávník vyžaduje trvalou péči. Udržuje se na zhruba čtyřech centimetrech výšky. Seká se v době, kdy se na ni lze dostat při seči, při níž bude zkrácen o třetinu. Pokud je trávník vysekán více, tráva uhyne, není schopna se sama obnovit, vzniknou místa s obnaženou půdou, která nezadržují vodu. Místo trávy je rychle osídlí plevel.

Nejlepším opatřením je zavedení pravidelné údržby a výsev nové trávy. Užitečným pomocníkem při likvidaci holých míst není instalace umělého trávníku, ale výsev jílku vytrvalého. Ten se rychle uchytí a plevel v podstatě zahubí.

„Nedává ani smysl v době sucha přehnaně kropit trávníky. Pokud chceme trávníkovou klasiku, pomůžeme trávníku tím, že mu budeme věnovat vhodnou péči. Tou není plýtvání vodou,“ poradil vědec.

Trávník chce trvalou péči, a pokud ji dostane, odvděčí se za to svým vzhledem ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala

Majitelům větších zahrad doporučuje, aby si je rozčlenili. Trávník nemusí být na celém pozemku. Pokrývat může jeho nejužívanější část. Zbytek může tvořit louka, která je sekaná na výšku zhruba sedmi centimetrů.

Se sekáním louky se ale postupuje trochu jinak než u trávníku. Je nutné počkat, až vykvetou luční byliny a vysemení, teprve pak se seče.

S tím, že lidé se teprve musí naučit na svých trávnících hospodařit, souhlasí ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala. Neexistuje žádná rada, jak často sekat.

„To přece záleží na podmínkách a stavu trávníků. Některá místa v Brně jsme již sekali čtyřikrát, například trávník pod Špilberkem, kde se konají svatby, a jinde jsme ještě nesekali. Trávník chce trvalou péči, a pokud ji dostane, odvděčí se za to svým vzhledem,“ dodal.