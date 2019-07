Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pan premiér říká bankám, zaplaťte nám něco do fondu, nebo vás zdaním. Takhle se nechová stát, ale mafie. Je to jako buď dáte výpalné, nebo schválím zákon,” opřel se Kalousek do Babišova návrhu bankovního fondu.

Premiér o fondu začal mluvit v souvislosti s možnou bankovní daní. Tu chtěla prosadit ČSSD, ale Babiš ji odmítl a místo toho přišel s fondem, kam by měly banky i velké korporace na dobrovolné bázi přispívat.

Kalousek: Daň by byla legitimní



„Mám s bankovním fondem principiální problém. Točí se to kolem diskuse o bankovní dani, se kterou nesouhlasíme, ale kdyby pro ni byla většina, tak je to legitimní politické rozhodnutí,” uvedl Novinkám Kalousek.

Jak přesně by měl fond vypadat, plánuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček představit na konci září. Vláda předpokládá, že pro rok 2020 by se do něj mohlo vložit sedm až osm miliard a výnos by mohl být až 35 miliard. Peníze by se využily na investice do dopravy nebo školství.

„Zatím je to pouze idea, jejíž realizaci si příliš neumím představit. Jsem strašně zvědavý, jaký právní status bude fond mít a jak bude zřízen. Předpokládám, že tam budou veřejné i soukromé peníze. Hrozí i kolize s rozpočtovými pravidly,” dodal bývalý ministr financí.

Fond je součástí tzv. národní investiční strategie, na které vláda sice pracuje, ale zatím ji nikdo neviděl, ač premiér již na jaře mluvil o tom, že plán už má.