Jan Martinek, Právo

Mezi nimi jsou ale i volající, kteří chtějí linku zneužít, zajímají je výsledky jiných lidí. To je problém zejména v případě, kdy výsledky například krevních testů mohou obsahovat citlivé údaje, které by neměly znát druhé osoby.

„Pacienti to někdy zkoušejí. Volají nám třeba muži, jejichž expartnerky byly na testu HIV, a chtějí znát jejich výsledky. Jiní se zase zajímají například o těhotenství svých současných nebo bývalých partnerů,“ řekla Pavlína Masopustová ze společnosti InspiroTec, která takové kontaktní centrum provozuje.

Denně zde odpovědí na 900 hovorů, jejich služby využívají i lékaři, kteří chtějí informace o výsledcích svých pacientů. „Někdy se matky ptají na výsledky svých dospělých potomků. Zkoušejí pracovníky psychicky vydírat, říkají – jste určitě taky matka, řekněte mi výsledky,“ uvedla Masopustová. Ale ani ty nepochodí.

„Pacient dostane při odběru krve pěti- až osmimístný kód, ten se napíše i na žádanku do laboratoře. Když k nám pak zavolá, chceme po něm rodné číslo, ale i kód,“ řekla Masopustová.

Pracovníci center, kde se lidé nechávají zdarma testovat na protilátky HIV, mají podobné zkušenosti. „Pokusy jsou, ale troufám si říct, že neúspěšné. Výsledky sdělujeme jen osobně a klient zná svůj kód. Někdy se ale stane, že jej řekne jiné osobě,“ řekl ředitel České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlák. „Někdy tak přijde muž a chce vědět výsledek ženy, nebo nesedí rok narození. V takovém případě nic nesdělujeme,“ řekl.

Citlivé informace, jako je výsledek HIV testu či na některé onkogenní markery, které mohou naznačovat přítomnost zhoubného nádoru v těle, operátoři nikdy nesdělují. „Vždy přepojujeme do laboratoře a tam by to vyřešili. Navíc závěr z výsledků krevních testů se po telefonu dělat ani nedá,“ upozornila Masopustová.

Neoblomní operátoři



Informace o zdravotním stavu by nepovolané osobě neměli sdělovat ani praktičtí lékaři, byť se někdy nechají přemluvit. Adéla z Prahy se Právu svěřila, že jednou vymámila ze své praktické lékařky zdravotní stav svého partnera.

„Já i můj přítel jsme už několikrát měli angínu a on si nebyl schopný zavolat k lékařce o výsledky testů. Tak jsem jí zavolala sama, ať mi řekne jeho výsledky, jestli si nepředáváme bacily vzájemně. Nechtěla mi je říct, ale poté co jsem řekla, že sice manželé nejsme, ale máme spolu dvě děti, tak podlehla a řekla, že má streptokoka,“ popsala Adéla.

Rovněž lékaři či zdravotní sestry, kteří volají operátorům pro výsledky pacientů, mají přidělený čtyřmístný PIN kód.

„Chceme znát jen dvě čísla. Stalo se i to, že lékař dal svůj PIN kód pacientovi, ať si o výsledky zavolá. My mu je ale sdělit nemůžeme, to přísluší jen lékařům. Bez ověření poskytujeme pacientům i lékařům pouze obecné informace,“ řekla Masopustová.

Bezplatnou linku poskytuje i společnost Synlab, která odbaví kolem tisíce klientů denně. Zde je telefonické sdělení výsledků možné jen po ověření identifikace volajícího, jemuž se při registraci v telefonickém centru přiřadí unikátní PIN kód.