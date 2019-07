Klára Beranová, Novinky

Poprvé se k nové výstavbě lávky vyjádřil Hřib na začátku roku 2019. Její dokončení sliboval v únoru roku 2020.

Věděli jste, že jsme schválili obnovu Trojské lávky? Bude širší (4 m), takže cykloprůjezdná. S povrchem vhodným pro bruslaře a s osvětlením v madlech zábradlí. Bezpečná. Dokončení: únor 2020. Oprava pražských mostů je prioritou náměstka pro dopravu Adama Scheinherra a koalice. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 16. ledna 2019

Scheinherr v květnu představil další plán, ve kterém počítal se zahájením stavby lávky na začátku prázdnin, výstavba však doposud nezačala.

Stavba začne na přelomu září a října



Dalším termínem je přelom srpna a října. „Předpoklad pro zahájení prací je tedy nyní přelom srpna a září. Nadále počítáme s uvedením do provozu v létě 2020,“ informoval náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zásah u zřícené lávky v prosinci loňského roku objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Rada hlavního města Prahy ale zatím nevybrala pro stavbu dodavatele. „Veřejná zakázka na výběr dodavatele stavebních prací stále ještě probíhá, lhůta pro podání nabídek končí 1. srpna. Oproti původnímu předpokladu došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti schválení vyloučení uchazečů Radou hlavního města Prahy, a to po první fázi veřejné zakázky, tedy žádosti o účast. Po odevzdání nabídek, jejich vyhodnocení a schválení vítěze Radou tedy nic nebrání zahájení prací,“ věří Scheinherr.

Nová lávka vydrží sto let



Trojská lávka bude široká minimálně čtyři metry, oproti staré lávce po ní budou moct jezdit také cyklisté. „Bude mít životnost sto let,“ komentoval Adam Scheinherr.

Lávka se zřítila na začátku prosince roku 2017, zraněni byli čtyři lidé. Od 23. prosince převáží lidi přes řeku přívoz.

Před zřícením sledovala stav Technická správa komunikací hlavního města Prahy a zhodnotila ho jako špatný. Ve špatném stavu je podle této klasifikace také například Hlávkův most, Čechův most nebo Barrandovský most, ve velmi špatném stavu pak Palackého most. Aktuálně se pak opravuje například Barrandovský, Jiráskův nebo Palackého most.