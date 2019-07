Ústavní soud klepl policii přes prsty. Matku zmizelého Honzíka musí pustit do spisu

Byla to jedna z nejsledovanějších kauz konce 90. let. V lednu roku 1998 tehdy devítiletý Honzík odešel z bytu v pražském Podolí. Do dnešního dne se jej nepodařilo najít, zmizel beze stopy. Po dvaceti letech se chlapcova matka snažila dostat do policejního spisu, aby zjistila, co vyšetřovatelé pro nalezení jejího syna udělali. Policisté jí to nedovolili, ovšem Ústavní soud (ÚS) v úterý nakázal, aby byl ženě přístup do spisu umožněn.