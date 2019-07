jas, Novinky

„Řidiči přes most neprojedou o nadcházejícím víkendu 20. až 21. července a pak ještě 3. až 4. srpna od sobotních 11:30 do neděle 14:00 hodin, kdy bude most uzavřen kvůli statickým a dynamickým zatěžovacím zkouškám,” popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Odborníci budou zkoumat předpínací kabely nosné konstrukce a napětí v betonových vzpěrách. „Na most se proto nainstalují snímače vibrací, náklonů či magnetoelasticity a tenzometry k pozorování trhlin ve vzpěrách a táhlech,” popsal Ludvík Hegrlík ze společnosti INSET s tím, že výsledky diagnostiky budou známé v únoru 2020.

Lanový most je v provozu od roku 1997 a již v roce 2008 musel být krátkodobě uzavřen kvůli poškození. Nadále se kroutí, a diagnostika je proto nezbytná.

Uzavírka lanového mostu

FOTO: Mapy.cz

Již od počátku července došlo na mostě k uzavření levého jízdního pruhu, což zatím vzhledem k prázdninové intenzitě provozu nepřináší výraznější komplikace, neboť na kolony na Jižní i navazující Štěrboholské spojce jsou řidiči i s ohledem na četné probíhající opravy vlastně už zvyklí.

Po Jižní spojce denně projede takřka 100 000 vozidel, z toho přes 15 000 kamionů. Aby nedošlo ke kolapsu, je uzavírka koordinována nejen s policií, ale i se sdružením dopravců ČESMAD Bohemia, které řidiče upozorní a předá informace i mezinárodní dopravní unii, aby se o potenciální komplikaci a objízdné trase dozvěděli i řidiči ze zahraničí.

Objížďka bude obousměrně vedena přes ulice Švehlova a Průmyslová. Všechna omezení na mostě by měla skončit 16. srpna.

Neprůjezdné podjezdy Průběžná a V Korytech



Situaci řidičům zkomplikuje ještě probíhající stavba železničního koridoru, která probíhá mezi Hlavním nádražím a Hostivaří. Vede právě v blízkosti Lanového mostu. Od 25. července bude na měsíc uzavřen pro veškerou dopravu podjezd mezi Průběžnou a Švehlovou.

Místo tramvají budou jezdit autobusy po objízdné trase ulicí V Korytech. A právě kvůli plynulosti autobusové dopravy bude i část této ulice v jednom směru zavřená pro automobily.

„Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická),” upozornila Praha 10.

Objízdná trasa bude vedena přes Jižní spojku a Černokosteleckou, respektive Chodovskou a Bohdaleckou.