Novinky, ČTK

"Předpokládám, že ve chvíli, kdy 1. 8. nebude situace vyřešena, Jan Hamáček využije práva, které jsme mu dneska dali, k tomu, aby vyzval ministry k podání demise a situaci řešil prostřednictvím demisí," uvedl Šmarda.

Michal Šmarda

FOTO: Milan Malíček, Právo

Šmarda také míní, že by se do konce července mělo najít řešení, neboť termín zvolil prezident Miloš Zeman. Hlava státu v pátek uvedla, že je připravena do 31. července odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD). Předsednictvo v pondělí potvrdilo Šmardovu nominaci jakožto jeho nástupce.

"Tím, že je to termín, který zvolil prezident republiky, tak nemůže dojít k situaci, k jaké došlo minulý měsíc, že pan prezident cítil stanovení termínu ze strany sociální demokracie jako nějaký nátlak, případně ultimátum," řekl Šmarda.

Video

TK po jednání předsednictva ČSSD

Vedení strany se podle něj shodlo na tom, že pokud nebude sociální demokracie rozhodovat o tom, kdo za ni sedí ve vládě, nemá její angažmá v kabinetu smysl.

Šmarda: Babiš není srab



Šmarda také ocenil přístup premiéra Andreje Babiše, že na jednání předsednictva přišel a řekl, že schvaluje postoj, jaký ČSSD má. „Cokoliv si o něm myslím, tak si rozhodne nemyslím, že je to srab, který by nám na rovinu nechtěl říct, co chce,” řekl Šmarda.

Video

Andrej Babiš v Lidovém domě