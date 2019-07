Karolina Brodníčková, Právo

O plánu premiéra navrhnout dnes na schůzce na Hradě Zemanovi jiného kandidáta na ministra místo Šmardy informovalo ve středu Právo s odkazem na zdroj z Babišova okolí. Babiš údajně počítal s tím, že pokud by se Zemanem jméno nového ministra dopředu projednal, přesvědčil by ho tím k odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

„O takové věci by jednalo pondělní předsednictvo,“ vzkázal Právu první místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Jenže o takové možnosti nechce část předsednictva, které bude v pondělí hlasovat o setrvání strany ve vládě, ani slyšet. Zužují tak svému předsedovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) manév­rovací prostor, který dostal od samotného Šmardy, jenž opakovaně zdůraznil, že na funkci nelpí. Hamáček zamíří se Staňkem za Zemanem v pátek v 15 hodin do Lán.

„Jestli takový plán existuje, tak nám o něm měl pan premiér nejdříve říct,“ řekl Právu místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Podle něj neexistuje důvod, proč by se za Šmardu měla hledat jakákoliv náhrada, neboť jej pokládá za výborného kandidáta do vlády.

Nekompromisně se k věci staví i šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka. „Na resort kultury nepřipadá v úvahu jiný kandidát než pan Šmarda,“ sdělil Právu.

Hamáček Právu pouze sdělil, že nebude komentovat žádné spekulace. Více neřekla ani místopředsedkyně strany Jana Maláčová. Většina oslovených členů předsednictva očekává, že Babiš přijde s takovým řešením, které nebude ČSSD nutit k ústupku, jako je stažení Šmardy.

„Ne, to je absolutně nepřijatelné! V koaliční smlouvě není nic o kádrování našich kandidátů. Pokud opravdu chce vládu s ČSSD, měl by se Babiš chovat jako sebevědomý premiér a nevymýšlet řešení na úkor ČSSD,“ řekl Právu šéf pražské soc. dem. Petr Pavlík.

Stejný postoj zaujal i pardubický hejtman Martin Netolický. „Pan premiér si musí zvážit, koho potřebuje víc. Jestli udržet koalici a vládnout v relativně normální atmosféře, nebo bude udržovat umělý vztah s prezidentem. Takových situací může být víc a nemusí se v budoucnosti týkat ministra ČSSD,“ podotkl pro Právo.

Jiné jméno zatím nepadlo

Babiš ve středu Právu sdělil jen to, že chce tento problém dnes na Hradě aktivně řešit. „Bude to moje první osobní jednání s panem prezidentem k tomuto tématu,“ dodal. Babiš se Zemanem nedávno jednal v Lánech, ale ne mezi čtyřma očima, nýbrž za přítomnosti Hamáčka.

Podle místopředsedy Senátu za ČSSD Milana Štěcha se musí strana chovat suverénně a hrdě. „To, jak se chová pan prezident, a to, jak koaliční spolupráce probíhá, ukazuje, že angažmá ČSSD ve vládě by mělo být ukončeno,“ řekl Právu.

„To, že se ještě licituje, jestli pana Staňka odvolat, nebo ne, to můj názor ještě potvrzuje. Premiér navrhl vyměnit ministry za ANO a nikdo o tom nepolemizoval. Prezident překračuje pravomoci, zasahuje do věcí, které mu podle Ústavy nepřísluší, a zasahuje i do ČSSD,“ dodal.

Bez ohledu na to, jak jednání o Staňkovi a Šmardovi dopadnou, by z vlády odešel i předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt. „Jsou mnohem pádnější důvody pro odchod z vlády než výměna ministra. Na svém postoji ani tak nic nezměníme – nyní je to již jen trapná a nedůstojná fraška!“ napsal Právu.

Předseda senátorského klubu Petr Vícha Právu řekl, že by nikdy neakceptoval vyděrače a považoval to za drzost. „A tohle by bylo vydírání. Ovšem bez ohledu na výsledek pořád platí: pryč z té vlády,“ napsal Právu.

Tohle kdyby řešil manažer nějaké menší nebo střední firmy, tak by to řešil asi tak dva dny Michal Šmarda o průtazích

Smířlivější je předseda zlínské ČSSD Lubomír Vaculín, který si chce počkat na to, s čím přijde v pondělí Hamáček. Dokáže si prý představit i situaci, že by v pondělí předsednictvo ČSSD o setrvání ve vládě nerozhodovalo. „Pokud by pan pre­miér podal na pana prezidenta kompetenční žalobu, tak bychom mohli určitě vyčkat,“ uvedl. Babiš ale tuto žalobu podat nechce.

Předseda olomoucké ČSSD Jiří Zemánek Právu napsal, že zásadní je, aby hlava státu odvolala Staňka a aby si na jeho místo vybral kandidáta Hamáček. „Doposud jiné jméno než pana Šmardy nepadlo,“ dodal.

S výměnou Šmardy by neměl problém člen předsednictva ČSSD a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Předsedovi jihočeské ČSSD Jiřímu Zimolovi situace okolo Šmardy připomíná neúspěšnou nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí.

„Zdá se mi, že by pro budoucnost ČSSD a její obraz u jejích (!) voličů bylo nejlepší, aby kolega Šmarda rezignoval na uchazečství o tuto funkci, aby ČSSD zvážila, nakolik je ministra Staňka odvolávat opravdu nutné, a pokud to opravdu nutné je, k čemuž mně osobně chybí zdůvodnění, aby se hledal jiný kandidát,“ napsal Právu.

„Já jsem sice těch asi pět týdnů dával najevo, že na té nominaci nelpím, ale předseda na té nominaci trval a řekl to velmi zásadně. Nevidím důvod, proč by se na tom mělo na poslední chvíli něco měnit, to by bylo šílené,“ řekl ve středu Šmarda. Klíčové podle něj je, aby ČSSD mohla prosazovat svůj program prostřednictvím těch lidí, které si sama vybere, „když už jsme zaplatili nemalé politické náklady za to, že jsme ve vládě“.

Průtahy označil za ostudu. „Tohle kdyby řešil manažer nějaké menší nebo střední firmy, tak by to řešil asi tak dva dny. Starosta menšího města spíš ten jeden den,“ dodal Šmarda.