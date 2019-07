O víkendu bude pršet, teploty neporostou ani příští týden

Závěr týdne bude deštivý. Návrat tropických teplot zatím není na pořadu dne a i v příštím týdnu by mělo pokračovat počasí se zvětšenou oblačností a teplotami do 25 stupňů. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.