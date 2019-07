Renáta Bohuslavová, Novinky

Piráti kritizují odměny pro členy dozorčí rady Pražské plynárenské a.s., což se týká i politických nominantů za ANO a ČSSD, za rok 2018 ve výši 300 tisíc korun, ačkoliv s takovým návrhem přišel jejich zástupce Jaromír Beránek.

Celá koalice se sporem bude zabývat v pondělí 15. července. Podle Pirátů došlo k porušení koaliční smlouvy, jelikož v ní stojí, že současná koalice bude vyplácet nulové odměny. Podle informací Novinek je hlavní motivací Pirátů snaha odvolat současného ředitele společnosti Pavla Janečka, a proto nyní tlačí na své koaliční partnery. Problém s fungováním nejvíce výdělečné pražské firmy mají Piráti od počátku fungování koalice.

Proč představenstvo nastavilo odměny ve výši 300 tisíc korun?

Představenstvo Pražská plynárenská Holding a.s. je valná hromada společnosti Pražská plynárenská a.s. Valná hromada schvaluje odměny představenstvu. V koaliční smlouvě je napsáno, že nebudeme dávat tantiémy členům dozorčích rad a zároveň budeme dávat odměny představenstvu podle plnění výkonnostní křivky. Ve společnosti fungoval historicky nějaký úzus, že se dává tantiéma podle plnění hospodářských výsledků a podle předem očekávaného plánu. Pakliže byl nadplán, tak se z toho vypočítávala odměna pro členy dozorčích rad.

Znamená to, že se držíte úzu a nikoliv vaší koaliční smlouvy?



Naše koalice nastoupila v listopadu 2018 a v současné době je předsedou profesor Dlouhý (Martin Dlouhý - Předseda představenstva Pražské plynárenské Holding, a. s a zároveň pražský zastupitel za TOP 09 - pozn. red.), který řekl, že pakliže tady byl nějaký obchodní zvyk a nějaká pravidla, tak mu připadá nepřiměřené, aby se působnost vztahovala zpětně na deset a půl měsíce.

Zleva Jan Čižinský (Praha sobě), pražský primátor Zdeňek Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP09)

FOTO: Petr Horník, Právo

Pro rok 2019 tedy plánujete koaliční smlouvu dodržovat?



Řekli jsme, že ta pravidla budeme aplikovat, tedy nulové tantiémy, ale až od roku 2019. S návrhem 300 tisíc měsíčně přišli Piráti a představenstvo to schválilo. V původním návrhu bylo více než milion korun.

Došlo tedy podle vás k porušení koaliční smlouvy, jak tvrdí pan primátor Hřib?

Z našeho pohledu to porušení koaliční smlouvy není, protože je v koaliční smlouvě napsáno, že tantiémy zrušíme a my je od roku 2019 rušíme. Byla to možná otázka špatného výkladu koaliční smlouvy, nikoliv úmyslného porušení

Piráti si dlouhodobě stěžují na některé nominanty politických stran, konkrétně na nominanty za ANO jako jsou Michal Hašek, Radomír Nepil nebo Marcela Plesníková. Problém mají i s bývalým poslancem ČSSD Štěpánem Stupčukem. Neexistovala tedy varianta, že by se peníze politickým nominantům nevyplatily?

Ne, to by bylo jasné porušení zákona. Nejde selektivně vybrat, že někomu tantiému nevyplatíte jen proto, že tam byl nominován jiným politickým subjektem. To by muselo být jasně právně vyargumentované a muselo by být doloženo, že došlo k porušení povinností. Muselo by to být prokazatelné.

Piráti tedy podle vás nepřišli s ničím prokazatelným?

Přišli s tím, že jsou to političtí trafikanti a proto by neměli dostat odměny.

Není trochu zbytečné kvůli měsíci a půl, o kterém se bavíme, vyvolávat koaliční krizi? Nebylo by i z vaší strany lepší přijít s variantou nulových odměn?

Z mého pohledu to nebylo vyvolání koaliční krize, ale byl to komunikační šum. Pakliže to Piráti měli za tak flagrantní porušení dohody, jak tvrdí, tak měli požádat o přerušení jednání Pražské plynárenské.

Mluvíte o komunikačním šumu. Jde ale o komunikační šum, kterým společnost vyplatí 2,7 milionů korun na odměnách. Trochu moc za pouhý šum ne?

Ty peníze se neztratily. Bylo to rozhodnutí o rozdělení zisku, což je běžný postup. Členové dozorčí rady nesou za společnost veškerou zodpovědnost, ručí svým vlastním majetkem a právě proto bylo historicky přistoupeno k tomu, aby v případě dobrého hospodářského výsledku participovali na zisku.

My se prostě některé věci snažíme řešit více konzervativně a Piráti více revolučně Jan Chabr

Členové dozorčích rad si tak podle vás peníze zaslouží?

Dnes je to politicky i morálně těžko obhajitelné, ale v některých soukromých korporacích je to běžnou zvyklostí. Já osobně bych hlasoval pro nulovou tantiému.

Pokud jde o politiky, tak mají ale svou práci někde jinde a toto je jakýsi bonus navíc. Ne?



Je to další práce, kde ručíte svým majetkem a vykonáváte zodpovědnou práci, kdy musíte hlasovat a rozhodovat o obchodech a obchodních transakcích v řádech desítek milionů korun.

Zeptám se ještě trochu obráceně. Nemůže naopak nulová tantiéma znamenat, že lidé nebudou práci vykonávat zodpovědně, protože nebudou mít motivaci?

To je otázka výkladu, jak moc chcete, aby tam ti lidé byli zodpovědní. Osobně myslím, že tantiémy mají velký smysl v případě představenstva, kde mají být jasně stanoveny cíle plnění pro daný kalendářní rok a neřešit to hlasováním ad hoc. Je to spekulativní otázka morálky, jestli členové nominování politickou stranou pak mají mít nárok na odměny. Naše koalice se usnesla, že toto podporovat nebude.

Není to poprvé, kdy se pražská koalice dostává do sporu ohledně Pražské plynárenské, kdy na jedné straně stojí Piráti, na druhé Spojené síly a Praha sobě někde mezi nimi. Dochází tedy k rozkladu koalice?

Věřím, že ne, jsou to spíš takové výbuchy a zbytečně vyeskalovaná vyjádření do novin z toho zakotvení, že Spojené síly jsou tvořeny z větší částí liberálně konzervativními subjekty a přeme se řekněme s mladšími Piráti. Postupně se začínají objevovat i ideologické rozpory. My se prostě některé věci snažíme řešit více konzervativně a Piráti více revolučně. Máme obecně i větší míru zkušeností. Z pohledu města si myslím, že jsou důležitější věci než rozkládat koalici kvůli jednotlivé odměně.

Není tajemstvím, že Piráti mají od počátku této koalice problém s fungováním Pražské plynárenské. Nejdříve se snažili dosadit do dozorčí rady pana Zmátlíka, následně se v ní snažili o výměnu zaměstnanců a nyní zvedli problém kolem vyplácení tantiém. Dlouhodobě se netají tím, že mají problém s ředitelem Janečkem. Může to nějak souviset?

Myslím, že Piráti mají dlouhodobý spor s panem Janečkem z minulého období. Je to možná dáno i tím, že Pražská plynárenská neposkytuje informace.

To je ale pravda, jak předseda poslanců a bývalý pražský zastupitel Jakub Michálek, tak i současný radní Adam Zábranský se několikrát snažili získat konkrétní informace společnosti, ale neúspěšně.



To je pravda, ale pan Janeček argumentuje tím, že v některých případech jde o samotnou podstatu obchodního tajemství společnosti. Problémem v tomto případě je, že je to společnost na vysoce konkurenčním trhu a v případě poskytnutí informací můžeme ohrozit samotnou podstatu fungování společnosti. Musí být loajální vůči společnosti.

Jak se ale mají občané i zastupitelé informace dozvědět?

Konkrétně Piráti dnes mají členy dozorčí rady a mohou si informace vyžádat.

Má pan Janeček pevnou pozici nebo existuje varianta po jeho odvolání, aby to krizi vyřešilo?

Nechtěl bych tady dávat nějaké spekulace, dokud ten požadavek nepadne, ale zatím zde nebyly řečeny argumenty, které by jasně byly pro manažerské selhání pana Janečka a tím pádem důvody pro jeho odvolání.